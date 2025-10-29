Vis, Zoia: "A Bra ci è mancato solo il gol"

Da una piemontese all’altra. Con la ripresa degli allenamenti fissata per oggi alle 15 la Vis si inizierà a preparare alla gara di lunedì alle 20,30 contro la Juventus Next Gen. Un appuntamento, quello del Benelli, che potrebbe consentire ai vissini un bel balzo in classifica. I pesaresi, momentaneamente tredicesimi, in caso di vittoria andrebbero a sorpassare i bianconeri, attualmente in vantaggio di un punto, avvicinandosi prepotentemente alla zona Playoff. Una classifica molto corta concentra in cinque punti ben undici squadre ma con così tante assenze per i biancorossi scalarla non sarà facile. Tramite i propri canali social la Vis ha comunicato ieri l’entità degli infortuni di Nicastro e Tavernaro. Se per il bomber si tratta di una lesione di primo grado al polpaccio sinistro, con rientro previsto per dicembre, per Tavernaro la stagione è finita perché nella gara contro il Bra l’esterno ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore destro.

La rosa biancorossa è comunque folta e Zoia, nel post gara contro il Bra, ha manifestato tutta la sua fiducia verso il futuro: "Sono sicuro che piano piano riusciremo a trovare quei risultati per cui lavoriamo tutta la settimana. Vogliamo raggiungere quegli obbiettivi che a inizio anno ci eravamo prefissati, così da ripagare il supporto che i nostri tifosi ci stanno dando sia in casa che in trasferta, sia con il sole che con la pioggia. Di questo loro supporto non possiamo che esserne contenti, gli daremo grandi soddisfazioni anche quest’anno". Nonostante il mancato raggiungimento dei tre punti per Zoia il pari a reti bianche contro il Bra non è stato infatti da buttare: "Nel primo tempo abbiamo controllato la gara, nel secondo abbiamo spinto per cercare la vittoria ma non siamo riusciti a trovare l’episodio giusto per sbloccarla". Una prestazione in cui la Vis ha confermato la propria solidità difensiva, regalando a Pozzi un secondo tempo di svago e riuscendo a mantenere il pallino del gioco per tutto l’arco della ripresa. Intanto per la gara di Coppa Italia di oggi alle 15 contro il Renate l’allenatore della Juventus Next Gen sarà Michele Terni, vice di un Massimo Brambilla, momentaneamente in prima squadra.

Giudice sportivo: ammende di 1500 euro all’ Ascoli, di 400 a Livorno e Pianese e di 200 al Ravenna. Squalificato per due gare il difensore del Carpi Davide Zagnoni, per una il centrocampista Moussa Touré della Sambendettese.

Lorenzo Mazzanti