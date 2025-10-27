Vittoria pesantissima in trasferta. La Pietralunghese non si ferma. Mangiaratti stende il Terni Fc

TERNI FC 0 PIETRALUNGHESE 1

TERNI FC (4-2-3-1): Cunzi, Esposito, Flavioni (33’ st Santi), Ponti, Mattia, Gaggiotti, Mainardi (18’ st Giacomelli), Bruschi (40’ st Hernandez), Principi, Bagnato, Pucci (27’ st Betti) A disp. Catalani, Barrow, Domiziani, Mengoni, Carletti. All. Romano Tozzi Borsoi

PIETRALUNGHESE (4-1-4-1): Abibi, Naticchi (31’ st Bruzzesi), Pauselli (18’ st Simoncini), Met Hasani, Giambi, Nuti, Esposito (18’ st Nicoli), Locchi, Micchi (18’ st Berettini), Mangiaratti, Calderini A disp. Casciani, Tersini, Gatti, Piccioli, Rossi. All. Luca Pierotti

Arbitro: Panariti di Torino

Marcatore: 16’ pt Mangiaratti.

Note: ammoniti Tozzi Borsoi, Pucci, Giacomelli, Naticchi, Abibi, Cunzi, Esposito. Espulso: 6’ st Mattia per doppia ammonizione, 20’ st il tecnico Pierotti rosso diretto per proteste, 45’ st Bagnato rosso diretto per proteste.

La Pietralunghese firma un blitz pesantissimo e resta in scia all’Angelana capolista. La formazione di Pierotti batte 1-0 il Terni Fc, in trasferta, nello scontro diretto e si porta a più 4 sull’undici di Tozzi Borsoi. Una gara decisa al 16’ da Mangiaratti che torna titolare dopo la squalifica di Veneroso e indovina il tiro cross che batte Cunzi. Il Terni Fc accusa il colpo. Sale il nervosismo fra i padroni di casa, soprattutto nella ripresa. Il primo a farne le spese è Mattia che rimedia il secondo giallo al 51’. Anche il tecnico della Pietralunghese Pierotti viene espulso da Panariti a metà ripresa. Nel Terni Fc entra anche Giacomelli che prova ad impensierire Abibi ma il portiere ospite risponde presente. Nel finale rosso diretto per Bagnato, con il Terni Fc che chiude in nove e mastica amaro. La Pietralunghese sogna e continua la rincorsa all’Angelana capolista.