Juve, l’infortunio di Lukaku apre una nuova strada per Vlahovic. Duello Napoli-Milan?

Torino, 19 agosto 2025 - Il lungo infortunio muscolare per Romelu Lukaku potrebbe aprire una strada in più per la possibile cessione di Dusan Vlahovic. Sul centravanti serbo, infatti, si sarebbe mosso anche il Napoli, ora chiamato con urgenza a dover sostituire il belga infortunato, ma su Dusan c’è da tempo pure il Milan che non ha sbloccato l’affare Hojlund (l’altro attaccante sondato dai partenopei). Il tutto, mentre la Juve sta per chiudere l’operazione Randal Kolo Muani in prestito con riscatto e studia la possibilità di arrivare a Edon Zhegrova a fronte di una eventuale cessione di Nico Gonzalez. Si entra nel vivo del mercato.

Vlahovic: duello Milan-Napoli

E’ chiaramente Dusan Vlahovic una delle pedine che più di altre possono infiammare le ultime giornate del calciomercato estivo 2025. Il giocatore resta in uscita dalla Juve, il ciclo è finito e il rapporto con l’ambiente incrinato, ma per ora non ci sono stati i requisiti economici per procedere. Pesa l’ingaggio da 12 milioni netti, una cifra di cui la Juve vuole liberarsi a bilancio e che nessuno ha offerto a Dusan, il quale è rimasto in attesa di sviluppi, pure col rischio di arrivare a scadenza e uscire a parametro zero. A sparigliare le carte è arrivato l’infortunio di Romelu Lukaku, che ora obbliga il Napoli a un intervento d’urgenza in attacco. Perso il centravanti titolare, i campioni d’Italia hanno iniziato a sfogliare la margherita, fermandosi su due nomi: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Il danese è ai margini allo United e deve trovare squadra, così il Napoli si è mosso per sondare i margini e cercare di prendere un calciatore che già conosce il campionato italiano visti i trascorsi all’Atalanta. Ma attenzione a Vlahovic, che di esperienza ne ha anche di più e la Juve lo deve vendere o piazzare. Sul centravanti bianconero c’è anche il Milan, che attende paziente lo sblocco di una situazione che potrebbe anche prevedere una buonuscita come incentivo alla cessione, così all’orizzonte si potrebbe stagliare un duello di mercato tra Tare e Manna e tra Allegri e Conte. Ovviamente, la dirigenza partenopea ha anche altri nomi in lista come Zirkzee e Mitrovic, ma ciò non toglie che l’ultima settimana di mercato sarà infuocata: la Juve conta ancora di poter incassare circa 20 milioni di euro dalla cessione di Vlahovic.

Ultime battute per il ritorno di Kolo Muani

Nel frattempo, la Juve lavora alla chiusura della trattativa per Randal Kolo Muani indipendentemente dalla situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante francese è sempre più vicino a rivestire la maglia bianconero con un contratto di cinque anni e con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Le ultime curve della trattativa vertono sulle cifre finali, ma c’è ottimismo per chiudere in tempi brevi a 10 milioni di prestito oneroso più 45 in riscatto nel 2026. Serve trovare la quadra sui requisiti che farebbero scattare l’obbligo: il Psg li vorrebbe facilmente raggiungibili, la Juve un po’ più difficili. In ogni caso, la fumata bianca è decisamente vicina.

Zhegrova dipende da Nico Gonzalez

E' un mercato, quello della Juve ma vale per tutti in Serie A, dipendente dalle cessioni e dalle plusvalenze. In entrata piace Edon Zhegrova, talento classe 1999 del Lille ed ex compagno di Jonathan David, ma per prenderlo serve un sacrificio e corrisponderebbe al nome di Nico Gonzalez. L'argentino è stato accostato recentemente all'Atletico Madrid, ma non è arrivata l'offerta giusta alla Continassa e per ora non ci sono sbocchi. Comolli chiede almeno 30 milioni di euro, cifra ritenuta alta dai colchoneros che non hanno affondato il colpo. Una volta ceduto Gonzalez si potrebbe imbastire una trattativa per Zhegrova, per cui la Juve ha allacciato i contatti con l'entourage per sondarne la disponibilità. E attenzione anche al centrocampo. Douglas Luiz è sempre in odor di cessione: la Premier League lo attende, il Nottingham Forest lo attende. Per la Juve è sacrificabile e con quel 'sacrificio' si può reinvestire in entrata. La cifra fissata è di 40 milioni di euro e c'è ancora distanza tra richiesta e offerta, ma la strada è ben indirizzata e sarebbe sorprendente se saltasse tutto. Anche perché la Juve ha bisogno di un innesto a centrocampo per dare a Tudor un mediano box to box e corrisponde al nome di Matt O'Riley del Brighton. In gol alla prima di campionato, il centrocampista è valutato circa 30 milioni di euro, cifra che la Juve può investire solo a fronte della cessione di Douglas Luiz. Anche qui si parla di ultimi giorni di mercato roventi. Serviranno alla Juve per sistemare gli ultimi tasselli e rendersi competitiva per qualcosa di importante. I bianconeri possono tornare in gioco per un trofeo? Un ex bianconero come Sergio Brio ha voluto spargere un po' di ottimismo sull'imminente stagione: "Siamo competitivi, il mercato si giudica quando sarà finito. Non vedo squadre che hanno fatto grandissimi acquisti, Napoli a parte che aveva tanti milioni da spendere. La Juventus è competitiva", le sue parole a Tuttojuve. E ora si potrà contare su un rinforzo interno che corrisponde al nome di Gleison Bremer: "E' il miglior centrale difensivo del mondo, sarà come un nuovo acquisto". Domenica i primi responsi del campo con il match dello Stadium contro il Parma. Servirà una Juve di nuovo in lotta per i trofei e non già fuori in inverno come accaduto la stagione scorsa. Elkann, alla festa di metà agosto, è stato chiaro: "Obiettivo vincere". Che è sempre l'unica cosa che conta anche quando le cose vanno meno bene del previsto.