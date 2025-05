Vogherese e Oltrepò: Nuovi innesti dirigenziali per la stagione 2025-2026 di Serie D

VOGHERA (Pavia)Primi movimenti per Vogherese e Oltrepò, le due squadre oltrepadane che anche nella stagione 2025-2026 disputeranno il campionato nazionale di Serie D. Importanti innesti dirigenziali per la “Voghe“ che ha rinforzato la struttura societaria con personaggi di spessore. Il patron Oreste Cavaliere ha nominato come vicepresidente Claudio Cassulo, figura di spicco dell’ambiente calcistico della provincia di Pavia e persona stimata in città che nell’ultima tribolata stagione culminata con la sofferta salvezza ha rivestito i panni di direttore generale. Ruolo che, a meno di scenari clamorosi, sarà affidato a Matthew Scuffi, la scorsa stagione apprezzato dirigente dell’Imperia, dove ha ottenuto la permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano. Persona di grande competenza, sarà sicuramente utile al sodalizio di via Facchinetti che nella prossima stagione sportiva al via a settembre vuole essere protagonista dopo due anni difficili. Vicino alla conferma anche il direttore sportivo Rino D’Agnelli che nonostante la diverse offerte ricevute dovrebbe sposare la causa rossonera per il terzo anno consecutivo. Ha lasciato invece la Vogherese il segretario Riccardo Chiodi che potrebbe fare il salto nei professionisti.

Prime mosse anche in casa Oltrepò con il club con sede a Broni che dovrebbe annunciare a breve le riconferme del direttore sportivo Nicola Raso e del tecnico Maurizio Parolini, gli artefici principali della salvezza con una delle squadre più giovani dei nove gironi di Serie D. Stando ai ben informati, le parti starebbero parlando per chiudere l’accordo iniziando poi la programmazione per la stagione che scatterà a settembre. In tema mercato, tante richieste per il fantasista De Rinaldis e il bomber Cavallotti, che hanno estimatori sia in D che in Lega Pro. Tutto sarà comunque più chiaro nelle prossime settimane quando calerà il sipario sulla stagione in corso.