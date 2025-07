Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Inizierà tra il 23 e il 24 agosto la Serie A Women’s Cup, nuovissima manifestazione di calcio femminile istituita dalla FIGC per accrescere il valore intorno alla disciplina. Il torneo da un lato rappresenta un antipasto del campionato (al via il 5 ottobre), ma dall’altro è una vera e propria competizione che farà gola ai presenti. A partecipare saranno tutti i 12 club, di cui tre lombardi, che poi disputeranno la successiva classica Serie A. Le squadre sono state suddivise in tre gironi da quattro. L’Inter e il Como sono finite nel gruppo B insieme alla sempre ostica Fiorentina e alla neo-promossa Genoa. Il Milan, invece, si contenderà il primato del gruppo C con la Roma, mentre il Sassuolo e l’altra neo-promossa Ternana partiranno come outsider. Il gruppo A infine vedrà la Juventus campione d’Italia super favorita nei confronti di Lazio, Napoli e Parma. I gironi (solo fase di andata) termineranno il 14 settembre. Poi le tre prime classificate e la miglior seconda accederanno alla Final Four (sede unica ancora da definire) che stabilirà il vincitore tra il 24 e il 28 dello stesso mese. Lato squadre lombarde, nella prima giornata l’Inter esordirà in trasferta col Genoa, mentre il Milan ospiterà il Sassuolo. Il Como, invece, farà visita alla Fiorentina. Alessandro Stella