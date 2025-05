Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid

Madrid (Spagna), 25 maggio 2025 – La notizia era ormai nell’aria e adesso sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’ufficialità: dopo l’addio di Carlo Ancelotti – diventato il nuovo CT del Brasile –, il Real Madrid ripartirà da Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, che esordirà sulla panchina del Real al prossimo Mondiale per Club, ha infatti firmato un contratto con i “Blancos” fino al 30 giugno 2028. Per Xabi Alonso si tratta di un ritorno alla “Casa Blanca”, dal momento che ha vestito la casacca del Real sia da giocatore – vincendo in cinque stagioni due campionati spagnoli, altrettante coppe di Spagna, una supercoppa ma soprattutto la Champions League nel 2013-2014 – sia da tecnico, avendo mosso i suoi primi passi in panchina nel settore giovanile. Alonso si riaffaccia ora sui campi “Casa Blanca”, con un bagaglio di esperienza da tecnico molto più ampio, merito senza dubbio della parentesi di tre anni al Bayer Leverkusen che si è appena conclusa e che lo ha portato fino alla conquista – in un 2023-2024 da incorniciare – della supercoppa, della Coppa di Germania e soprattutto della prima Bundesliga della storia del club.

Il saluto di Ancelotti

L’annuncio dell’arrivo sulla panchina del Real di Xabi Alonso arriva appena un giorno dopo il l’addio ai “Blancos” di Carlo Ancelotti che, al termine della gara casalinga vinta dal Real contro la Real Sociedad (club in cui ha mosso i primi passi da calciatore proprio Xabi Alonso) ha, ha salutato commosso il pubblico del Bernabeu: “È stato un onore e un piacere allenare questo club e questa squadra – ha detto il tecnico emiliano al termine della gara con gli occhi lucidi –. Desidero ringraziare in primis il mio caro presidente Florentino Perez. È stato fantastico allenare questo gruppo di qualità straordinaria e condividere con voi questi momenti. È stato straordinario vivere questa storia che sarà indimenticabile con voi. Nessuno potrà dimenticare i tre gol di Benzema contro il PSG, i due di Rodrygo contro il City o l’assist di Modric sempre contro il City. Io stesso non potrò mai dimenticare ogni giorno che ho trascorso qui. Termino con un Hala Madrid e nulla più. Vi voglio bene”. Lo stesso Ancelotti nella conferenza stampa del prepartita aveva parlato del suo successore Xabi Alonso: “Gli auguro tutta la fortuna del mondo. Ha tutte le qualità per allenare un club come il Real Madrid. Non ho consigli particolari da dargli. Ogni allenatore al suo metodo di lavoro. Posso solo suggerirgli di godersi ogni giorno al Real Madrid”.