Xabi Alonso si presenta: “Sono qui grazie ad Ancelotti, spero di essere al suo livello”

Madrid, 26 maggio 2025 – È iniziata ufficialmente l'era di Xabi Alonso al Real Madrid. Lo spagnolo ha firmato un contratto fino al giugno del 2028 e avrà il difficile compito di risollevare il Real Madrid dopo una stagione complicata, che ha visto i blancos chiudere al secondo posto in Liga, uscire ai quarti di finale in Champions League e perdere in finale sia in Coppa del Re che in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona di Flick. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno a casa, dato che ha vestito la maglia dei blancos tra il 2009 e il 2014, collezionando 236 presenze e mettendo a segno 6 gol. Inoltre, nella stagione 2018-19 è stato anche l'allenatore delle giovanili del Real Madrid, prima di approdare alla Real Sociedad B e, successivamente, al Bayer Leverkusen. Proprio con i tedeschi si è fatto notare al grande pubblico, conquistando nella seconda stagione il titolo di Germania la Coppa nazionale, mentre in Europa League soltanto l'Atalanta in semifinale gli ha impedito di centrare anche un successo internazionale. L'ottimo percorso con il Bayer ha attirato l'interesse del Real Madrid, che ha scelto lui come successore di Carlo Ancelotti, che nell'ultima sfida sulla panchina dei blancos al Bernabeu ha salutato il pubblico in lacrime. Nella conferenza stampa di presentazione, Xabi Alonso ha voluto onorare proprio il tecnico italiano. Queste sono state le sue parole: “Senza Ancelotti non sarei arrivato al Real Madrid, spero di essere al suo livello. Carlo è stato il mio allenatore e uno dei miei maestri, ha lasciato il segno in me: prima di parlare di nuova era bisogna rendere omaggio a quella precedente. È un grande onore e orgoglio per me raccogliere la sua eredità: il mio amore per il Real Madrid non mi ha mai abbandonato. Spero di essere all'altezza delle aspettative e portare il club in tutti i posti in cui crediamo di poter arrivare”. Anche il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è intervenuto in conferenza stampa per fare il suo in bocca al lupo personale al nuovo allenatore: “Oggi è un giorno speciale, che segna l'inizio di una nuova era, con l'arrivo di uno dei migliori allenatori al mondo”. Rivolgendosi a Xabi Alonso, il patron dei blancos ha voluto sottolineare come da giocatore abbia segnato un'epoca, con la vittoria del Mondiale nel 2010 che l'ha reso una leggenda, ma anche da allenatore ha già raggiunto traguardi importanti, per poi concludere con un “Benvenuto a Madrid, caro Xabi”.