Dalle polemiche al Giro d'Italia 2025 al Team Jayco AlUla: De Bondt cambia squadra

Roma, 15 agosto 2025 - Quando si pensa al Giro d'Italia 2025, il primo protagonista che viene in mente non è di certo Dries De Bondt, piazzatosi al 128esimo posto in classifica generale. Eppure, del belga si è parlato molto nelle settimane successiva alla tappa del Colle delle Finestre, quella che ha di fatto indirizzato l'intera contesa verso Simon Yates: tra confessioni a cuore aperto del diretto interessato e successivo deferimento dell'Uci, il bivio per De Bondt è stato potenzialmente chiave per l'intera carriera, fino alla notizia odierna che lo vedrà, a partire da gennaio, legarsi al Team Jayco AlUla per 2 anni.

Cos'è successo a De Bondt sul Colle delle Finestre

Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team aveva ammesso di aver tirato per Richard Carapaz, e di conseguenza anche per Isaac Del Toro, sull'iconica salita del Colle delle Finestre: nulla di anomalo, se non fosse che l'ecuadoriano milita nell'EF Education-EasyPost e il messicano nella UAE Team Emirates-XRG. Dunque, squadre diverse da quella di De Bondt, arrivato a fine contratto e con seri timori per il proprio futuro al punto da mettersi in mostra così, lavorando per corridori di altre formazioni e avendo anche contatti con i rispettivi direttori sportivi. Il classe '91, nell'ormai famigerata intervista a WielerFlits, aveva ammesso anche contatti diretti con Ken Vanmarcke, direttore sportivo dell'EF Education-EasyPost: al centro della chiacchierata, manco a dirlo, i timori per il proprio futuro, con tanto di implicita richiesta di ingresso nella squadra di Carapaz. L'Uci ha portato la questione davanti alla Commissione Etica, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale violazione degli articoli 8.1 e 2 dell'Allegato 2, ma intanto De Bondt, di professione attaccante e vincitore di una tappa al Giro d'Italia 2022, ha trovato una squadra per il futuro: per la precisione il Team Jayco AlUla, dunque nulla a che vedere con quanto accaduto sul Colle delle Finestre.

"Ho sempre considerato questa squadra come una delle più eccezionali e stimolanti del World Tour, una squadra che corre con cuore, ambizione e una chiara identità. Ecco perché sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di unirmi a loro. Dalla prossima stagione indosserò con orgoglio la bellissima maglia del Team Jayco AlUla, pronto a dare il massimo e ad affrontare le classiche con impegno e determinazione. E' un vero onore far parte di questa squadra e spero di godermi il viaggio nei prossimi due anni. Non vedo l'ora di crescere insieme a questa squadra e - conclude De Bondt - di creare insieme i nostri successi futuri". Il commento della formazione australiana è stato invece affidato al general manager Brent Copeland. "Siamo felici di dare il benvenuto a Dries nella squadra per i prossimi due anni. Porta con sé una grande esperienza maturata in una lunga e brillante carriera, e le sue conoscenze e il suo stile di corsa saranno un'aggiunta preziosa e inestimabile alla squadra".