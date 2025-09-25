65esima Coppa Beata Vergine Addolorata. Che sfide sul circuito ciclistico di Campocavallo. Le squadre più forti da tutto il centro Italia

I giovani come solito battagliano a Campocavallo a fine stagione. Una tradizione ciclistica che si è rinnovata anche quest’anno con la classica, giunta alla 56^ edizione, con la Coppa Beata Vergine Addolorata. Si sono presentati 47 esordienti del primo anno e 38 del secondo pronti a sfidarsi nel circuito pianeggiante di poco più di 7 km. La manifestazione, promossa dal Club Ciclistico Campocavallo, ha richiamato le più forti squadre della categoria di Marche, Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna.

La gara degli esordienti del primo anno, trofeo GammaPlastik registra la vittoria di Francesco Coletta della Mario De Cecco sul campione regionale dell’Umbria Filippo Battistelli. Terzo, a 20’’, Gianluca Catalani del GS Pianello. Tra le donne primo posto per Giorgia Braganti del Città di Castello. Più combattuta invece è la gara degli esordienti del secondo anno che vede trionfare Alessandro Pazzaglini del GS Pianello su Omar Berlini della Fausto Coppi e Gabriele Leo della Cambike. Per l’atleta marchigiano della società ostrense è la terza vittoria stagionale, dopo i successi ottenuti al Gran Premio Fabbi Imola e il Trofeo Pegognaga. Il giovane talento del GS Pianello ancora una volta dimostra di avere tutte le carte in regola per sognare.

Soddisfatti gli organizzatori del Club Ciclistico Campocavallo che hanno allestito al meglio la seconda gara stagionale dopo il Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Anche quest’anno infatti è "saltato" nuovamente il Trofeo Rigoberto Lamonica che il sodalizio della frazione osimana spera di poter allestire l’anno prossimo. Una classica che deve tornare a essere protagonista sulle strade osimane.