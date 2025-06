Ciclismo, scatta l'ora del debutto di Espargaró con la Lidl-Trek

Roma, 24 giugno 2025 - Lo scorso inverno il suo passaggio nella Lidl-Trek e, in generale, nel mondo del ciclismo, si era preso l'alloro di miglior colpo dell'intera sessione di ciclomercato, seppur per molti più che altro legato al mero marketing. Invece Aleix Espargaró non ha mai nascosto la voglia di debuttare in gara, tra mountain bike e soprattutto strada: dopo tanta attesa, il momento buono arriverà in occasione del Giro d'Austria 2025.

Il debutto di Espargarò

In realtà, l'avventura alladel pilota di, oggi collaudatore alla, era cominciata con l'etichetta di brand ambassador di una squadra in netta crescita, come dimostrano anche gli eccellenti risultati raccolti nella prima parte di stagione trae corse a tappe. L'ambizione diera, ed è, di correre, senza restare intrappolato a un mero ruolo di facciata. La risposta della squadra statunitense è stata tesserarlo con il, la formazione di sviluppo riservata ai giovani, con il quale ha svolto dei training camp per affinare la propria preparazione fisica. E lal'ha premiato con la convocazione per il, in programma dalal: una corsa a tappe breve, ma che in passato ha contribuito a mettere in mostra diversi astri nascenti della bici. Carta d'identità alla mano, difficile che questo possa essere il caso del 35enne, che ha commentato con immensa soddisfazione la novità alle porte. "Sono molto contento di come è andato quest'anno, che ha cambiato completamente la mia vita e tutto ciò che facevo prima. E' fantastico far parte di una squadra così grande come la. Sono cresciuto molto come ciclista e ho imparato molte cose in questi sei mesi. Mi sento bene e non vedo l'ora di gareggiare e testare la gamba contro alcuni dei migliori ciclisti del mondo. Avrò una squadra forte al mio fianco che mi insegnerà i trucchi del mestiere. Sarà anche bello perché la settimana prima della gara ingareggerò come wildcard nellanei". Già, perché nel frattemponon ha mica mollato le moto, la sua prima passione che l'ha già fregiato in carriera di un primato senza eguali: lo spagnolo è ad oggi il primo e unico pilota ad avere conquistato una pole position con tre case diverse. Ora, all'orizzonte per lui, un altro record, anche se il legame tra motori e biciclette non è inedito e, ad alto livello, è stato inaugurato da, che nello scorso autunno aveva partecipato ai. A livello amatoriale, c'era è e c'è invece, immortalato spesso durante sessioni di allenamento con, dove entrambi risiedono. Nessuno si era spinto fin dove si spingerànei giorni in cui il ciclismo sarà catalizzato sulle prime battute del : una finestra sulsarà comunque lasciata aperta dagli appassionati di bici e pure delle moto.