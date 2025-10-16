Ciclismo, l'Arkéa-B&B Hotels chiude i battenti

Roma, 16 ottobre 2025 - Dopo un lungo tira e molla, vissuto tra alterne vicende ma sempre nel segno di un pessimismo strisciante, è arrivata la resa: a fine anno l'Arkéa-B&B Hotels chiuderà i battenti.

La storia dell'Arkéa-B&B Hotels e l'annuncio della chiusura

Finisce così l'avventura nel ciclismo delle vecchie Bretagne, Fortuneo e Arkéa-Samsic, formazione attiva dal 2005 e oggi di categoria World Tour nella quale, parlando dell'Italia, vi militano (ancora per poco) i vari Luca Mozzato, Alessandro Verre e Giosuè Epis. Parlando del recentissimo passato, l'asso però è stato francese come la sua squadra: quel Kévin Vauquelin che ha vinto una tappa al Tour de France 2024, arrivando invece settimo in classifica generale quest'anno. Dati che, infatti, non sono passati inosservati in ottica ciclomercato.

Ancora più importante del destino del classe 2001 c'è quello dell'intera compagine nata a Bruz, in Bretagna, del quale rende conto ai propri dipendenti patron Emmanuel Hubert, che già in piena estate aveva annunciato la perdita di ben due sponsor. Stavolta, invece, è davvero finita, anche perché sono già scaduti i termini per presentare all'Uci la documentazione per iscriversi alla stagione successiva.

Come confermato da L'Equipe, Hubert ha annunciato ai propri dipendenti di non aver trovato nuovi partner finanziari, decadendo così dalla categoria World Tour, la più importante, ma rinunciando anche a tentare di sopravvivere a livello Professional o anche ripartendo da più giù. Uno spiraglio Hubert lo ha lasciato, parlando della possibilità di condividere idee o opportunità, ma la certezza ad oggi è che per 150 dipendenti finisce un'era di serenità e ne comincia un'altra ricca di incognite e preoccupazioni: tra essi ci sono 27 professionisti della squadra maschile, 12 atleti nelle giovanili e 13 nel comparto maschile.

Vauquelin alla Ineos Grenadiers

Da questo novero si può già togliere il già citato Vauquelin, fresco di triennale firmato con la Ineos Grenadiers, che così si assicura un corridore giovane e, quindi, con ancora margini di crescita, ma già competitivo nelle Classiche e nei Grandi Giri. "Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di una squadra come la Ineos Grenadiers, che ha plasmato la storia del ciclismo per oltre un decennio, sia nei Grandi Giri che nelle altre corse", queste le parole del corridore originale della Normandia, che poi ha anche commentato la fine della 'sua' Arkéa-B&B Hotels. "Sono ancora sotto shock: sarà sempre un capitolo importante per me. E' la squadra in cui sono diventato professionista, nella quale hanno creduto in me e mi hanno dato responsabilità. Ho potuto crescere e imparare il mio mestiere in un ambiente sereno". Dopo il lecito dispiacere, Vauquelin guarda però avanti. "Sono davvero entusiasta di scoprire un nuovo ambiente, nuovi compagni di squadra, nuove attrezzature e un nuovo modo di lavorare con lo staff. Per me è un logico passo in avanti nella mia carriera per continuare la mia progressione ed esplorare nuovi orizzonti".