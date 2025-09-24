Australia oro nella staffetta mista ai Mondiali di ciclismo 2025. Italia quarta

Kigali (Ruanda), 24 settembre 2025 - Dopo Zurigo, a Kigali l'Australia conferma l'oro nella staffetta mista grazie a una prova completata in 54'30", tempo peggiorato di 5" dalla Francia e di 10" dalla Svizzera. Dopo quello di Lorenzo Mark Finn nella crono riservata agli under-23, per l'Italia arriva un'altra 'medaglia di legno' nei Mondiali di ciclismo 2025, con il bottino fermo al bronzo di Federica Venturelli (oggi nel comparto femminile): un altro quarto posto che porta la firma, in negativo, di Matteo Sobrero e Soraya Paladin, che si staccano troppo presto dal rispettivo trenino. Archiviato il settore delle prove contro il tempo, da domani partiranno le gare in linea e la speranza degli azzurri e in particolare del commissario tecnico Marco Villa è che le performance, e di conseguenza pure i risultati, possano essere più rincuoranti.

La cronaca della staffetta mista dei Mondiali di ciclismo 2025

Per quanto riguarda il terzetto maschile, la classifica parziale vede la Spagna davanti al Belgio, con tempi rispettivamente di 25'50" e 26'14": gli iberici chiudono in 56'25", balzando al primo posto con un tempo di tutto rispetto. Parte anche l'Italia, che perde presto Matteo Sobrero, ma all'intermedio il tempo è di 2" più basso del 12'24" della Francia, a sua volta in vantaggio di 9" sulla Svizzera, mentre il Belgio chiude con un ritardo di 2" dalla Spagna. L'Australia abbassa a 12'11" il miglior tempo al primo intermedio e passa al secondo dopo 18'24", sempre al comando. Mattia Cattaneo e Marco Frigo terminano la loro prova con 14" di ritardo dalla Francia, che a livello maschile aveva concluso in 25'22", con la Svizzera nel mezzo con appena 76 centesimi di gap: l'Australia chiude con ben 33" di vantaggio. Il terzetto femminile della Svizzera vola sulle altre, almeno fino al problema meccanico di Marlen Reusser (che poi rientra come un treno), mentre l'Italia perde subito Soraya Paladin e passa al quarto intermedio con 53" di ritardo proprio dalle elvetiche e 33" dalla Francia. La Svizzera termina in 54'48", mentre la squadra transalpina passa in 54'35". L'Italia termina con un ritardo di 1'09", ed è quarta, mentre l'Australia chiude in 54'30" ed è il tempo che vale la conferma dell'oro dell'anno scorso: argento alla Francia per appena 5", con la Svizzera terza con 10" di ritardo.

Ordine d'arrivo staffetta mista Mondiali di ciclismo 2025

1) Australia in 54'30" 2) Francia +5" 3) Svizzera +10" 4) Italia +1'14" 5) Germania +1'33" 6) Spagna +1'55" 7) Belgio +4'19" 8) Ucraina +6'03" 9) China +6'38" 10) Etiopia +7'52"

