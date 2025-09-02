Ciclismo, Ayuso attacca l'UAE Team Emirates-XRG: "Vogliono danneggiare la mia immagine"

Roma, 2 settembre 2025 - Prima la tempesta, poi la schiarita con annesso divorzio annunciato per fine anno, e poi un altro rovescio: tra Juan Ayuso e la UAE Team Emirates-XRG le acque continuano a essere agitate, nonostante il parziale cambio di trend su strada.

Le dichiarazioni di Ayuso

Durante la tappa 10, vinta dal compagno di squadra Jay Vine, uno specialista delle fughe arrivato alla sua doppietta in questa Vuelta 2025, lo spagnolo ha lavorato per Joao Almeida, seppur per poco, in una giornata aperta da dichiarazioni al vetriolo davanti a microfoni e taccuino: nel mirino il comunicato con cui l'UAE Team Emirates-XRG ha annunciato la separazione a fine stagione di un sodalizio che avrebbe dovuto durare fino al 2028. "Non sono d'accordo con il comunicato della squadra, uscito intorno alle sette di sera: mi hanno avvisato alle sei e mezza, quando alcuni giornalisti con cui ho un buon rapporto mi hanno detto che all'ora di pranzo era già stato comunicato loro che sarebbe uscito il comunicato. Avevamo concordato cosa fosse importante per noi nel comunicato e che sarebbe stato reso pubblico al termine della Vuelta, in modo da non influenzare in alcun modo l'aspetto sportivo, l'atmosfera o i compagni. Il fatto che sia stato pubblicato ieri è una domanda che credo dovreste porre a loro, e perché così all'improvviso senza preavviso". Dopo le lamentele, Ayuso passa alle ipotesi sul perché del timing a suo dire infelice del comunicato della discordia. "Ovviamente, mi è chiaro perché l'hanno fatto, per danneggiare la mia immagine, come in parte emerge dal comunicato, con il quale, come ho detto, non sono d'accordo. Loro parlano di valori e unione, cose con cui anch'io sono molto d'accordo". Si passa poi al rapporto con i compagni di squadra e in particolare con Almeida. "Come ho detto, il rapporto con i miei compagni, compreso Almeida di cui si parla molto, è buono. Merita tutto il sostegno e tutto il lavoro di tutti gli altri compagni. Merita anche il mio contributo, per quanto posso dare. E cercherò di farlo. Mi sarebbe piaciuto finire bene con la squadra perché durante tutte le trattative prima della Vuelta abbiamo cercato di trovare un accordo. Ma sembra che non sia possibile. E' più una dittatura e un potere unilaterale". Lo spagnolo cerca di approfondire ancora di più il suo rapporto a nervi tesi con Almeida, con le prime ruggini che risalgono al Tour de France 2024. "Ieri hanno anche approfittato di alcune parole infelici di cui ho parlato con Joao. Lui mi ha chiesto scusa perché è un po' d'accordo su quello che è successo. Io voglio aiutare. Ieri non stavo bene, lui l'ha capito ma ovviamente quando c'è stata una mancanza dopo l'altra da parte della dirigenza della squadra, diventa difficile creare unione e voler integrarsi". La chiacchierata di Ayuso davanti a microfoni e taccuini si chiude parlando di un futuro che lo vedrà diventare inevitabilmente uno degli oggetti principali del desiderio del ciclomercato. "Il prossimo anno credo sarà un anno molto bello. Un nuovo inizio e ne sono molto contento".

