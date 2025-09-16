Ayuso a un passo dalla Lidl-Trek

Roma, 16 settembre 2025 - Accasatosi Remco Evenpoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, l'oggetto del desiderio del ciclomercato con vista sul 2026 è Juan Ayuso, reduce dall'annuncio del divorzio prematuro e turbolento dalla UAE Team Emirates-XRG consumatosi durante la Vuelta 2025. Nella corsa di casa, lo spagnolo è naufragato presto in classifica generale, come successo anche al Giro d'Italia 2025 prima del ritiro, ma ha anche portato a casa 2 tappe, aprendo un dibattito sulle sue reali qualità nelle corse di tre settimane. Alla sua prossima squadra il compito di plasmare ulteriormente il diamante grezzo Ayuso: squadra che con ogni probabilità risponderà alla Lidl-Trek.

Ayuso vicinissimo alla Lidl-Trek

L'indiscrezione è stata battuta da più fonti, compresa quella autorevole di Daniel Benson, che ha parlato della firma imminente di un quinquennale con la formazione statunitense, che sogna così di imporsi sempre di più come terzo polo alle spalle delle corazzate UAE Team Emirates-XRG e Visma-Lease a Bike sia nelle Classiche che nei Grandi Giri. Qualora le trattative, ormai alle battute conclusive, andassero a dama senza intoppi, resterebbero così a bocca asciutta Ineos Grenadiers, Movistar Team e XDS Astana Team, le tre squadre che più di tutte hanno fatto la corte ad Ayuso nelle ultime settimane. Prima però il classe 2002 dovrà concentrarsi sull'imminente futuro che lo vedrà protagonista della Spagna alla corte di Alejandro Valverde nell'imminente Mondiale di Kigali, nel quale nella prova in linea sfiderà il campione uscente Tadej Pogacar, ancora per poco suo compagno di squadra alla UAE Team Emirates-XRG.

Vauquelin saluta l'Arkéa-B&B Hotels

Poi c'è chi come Kévin Vauquelin la sua stagione l'ha chiusa al Tour de France 2025, nel quale è arrivato settimo guadagnandosi il titolo di rivelazione insieme a Florian Lipowitz e Oscar Onley: a pochi giorni dalla fine delle Grande Boucle, il francese ha dovuto fare i conti con una frattura all'estremità distale del perone che, complice l'operazione chirurgica successivamente effettuata, ne ha chiuso con largo anticipo il 2025 e anche la sua storia nell'Arkéa-B&B Hotels, squadra in seria difficoltà economica e sempre più a rischio di sparire a fine anno. Non si sa ancora a quale formazione Vauquelin si sia legato per l'anno prossimo: quel che è certo è l'addio, confermato sulle pagine de L'Équipe. "Finire un'avventura in questo modo è già un peccato, anche se abbiamo concluso con una nota molto positiva con il Tour de France. Ma mi sarebbe piaciuto finire questa stagione con la squadra, con lo staff con cui sono ancora in contatto. So dove correrò, ma non posso ancora dirlo. Ho scelto una squadra in cui istintivamente mi sentivo di andare, come avevo fatto in precedenza". Infine un aggiornamento sulle proprie condizioni fisiche. "Ho ripreso l'allenamento sui rulli qualche giorno fa, sto procedendo con calma e sto ricominciando a lavorare: nei prossimi giorni mi toglierò il tutore perché mercoledì ho un appuntamento dal chirurgo e allora saprò se potrò tornare in strada, ma si tende sempre a voler andare troppo veloci".

