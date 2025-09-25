Ayuso passa ufficialmente alla Lidl-Trek

Roma, 25 settembre 2025 - La notizia era nell'aria da giorni e da oggi assume il crisma dell'ufficialità: a partire dalla prossima stagione Juan Ayuso correrà con la Lidl-Trek.

I dettagli dell'operazione e le dichiarazioni di Ayuso

Lo spagnolo, oggi a Kigali per preparare la prova in linea di domenica dei Mondiali di ciclismo 2025, si legherà alla nuova causa fino al 2030, dunque un anno in meno del precedente contratto con la UAE Team Emirates-XRG interrotto bruscamente durante la Vuelta 2025. "Sono davvero entusiasta di questa novità. Entrare a far parte del Lidl-Trek segna l'inizio di un nuovo importante capitolo della mia carriera e sono motivato a continuare a crescere come ciclista. Il cambiamento - commenta Ayuso - porta sempre nuove energie e nuove ambizioni, quindi non vedo l'ora di iniziare. Da fuori si vede che il team ha costruito una forte identità, con molta unità e ambizione. Il progetto a lungo termine che stanno mettendo insieme è qualcosa di davvero unico e speciale. Sento che è un posto dove posso fare il prossimo passo nella mia crescita, circondato da corridori e staff che condividono gli stessi obiettivi. Voglio continuare a migliorare nelle gare più importanti; la squadra ha l'ambizione di diventare il migliore al mondo, quindi non vedo l'ora di contribuire a questo successo. Sono molto grato al team per avermi dato questa opportunità e per la fiducia che mi ha dimostrato. Non vedo l'ora di indossare la maglia Lidl-Trek". Dalle ambizioni del fresco 23enne a quelle di una Lidl-Trek che va così a rinforzare il comparto dei corridori delle corse a tappe.

"Il suo arrivo rafforza le nostre ambizioni nelle corse a tappe ed è un chiaro passo in avanti verso l'obiettivo a lungo termine di diventare la squadra migliore al mondo": queste le parole della formazione statunitense, che accoglie nel proprio roster un Ayuso reduce quest'anno da 8 vittorie totali, tra le quali quella della Tirreno-Adriatico 2025, 2 tappe alla Vuelta 2025 e 1 al Giro d'Italia 2025. Praticamente in questa stagione che volge al termine lo spagnolo ha vinto metà delle corse totalmente in carniere dall'ingresso del professionismo (16). Eppure, del suo 2025 se ne parla spesso in termini negativi per i flop nelle classifiche generale del Giro d'Italia 2025 e della Vuelta 2025. Proprio dalla crescita nell'arco delle tre settimane partirà la nuova avventura di Ayuso: quasi una sfida dopo una prima parte di carriera vissuta sotto l'ombra di Tadej Pogacar, che domenica sarà un avversario nella prova in linea di Kigali. Praticamente un assaggio di ciò che accadrà molto spesso a partire dal 2026.