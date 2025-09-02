Ciclismo, Ayuso e l'UAE Team Emirates-XRG si separano a fine anno

Roma, 2 settembre 2025 - Una rottura nell'aria da oltre un anno e concretizzatasi nel bel mezzo della Vuelta 2025, al termine di un giorno di riposo che per certe squadre ha assunto dei toni a dir poco thriller: a fine stagione Juan Ayuso e l'UAE Team Emirates-XRG si diranno addio. Tra l'altro senza lasciarsi neanche bene.

I comunicati ufficiali

Il seme di questo divorzio fu piantato nel corso del Tour de France 2024, quello nel quale lo spagnolo fu accusato dai suoi compagni di non aiutare la causa chiamata Tadej Pogacar, con Joao Almeida a farsi portavoce di questa tesi sia in gara che fuori. Quasi come una ripicca, Ayuso fu escluso dai convocati per la Vuelta 2024, nonostante gli inviti a furor di popolo tra organizzatori e appunto i tifosi iberici che aspettavano la corsa di casa per ammirare le gesta del proprio beniamino. Si arriva ai giorni nostri a questa Vuelta 2025 arrivata quasi alla sua metà ma con già un verdetto: Ayuso, nonostante la tappa vinta, è già fuori dalla classifica generale e senza neanche tanta voglia (o energia, come afferma lui) per poter aiutare Almeida, che invece sogna ancora la maglia rossa e lo fa continuando a lamentarsi del mancato apporto della squadra (leggi, appunto, del discolo Juan). Con questo clima sarà complicato portare le bici a Madrid, come si suol dire, a maggior ragione ora che Ayuso è già formalmente un separato in casa. L'UAE Team Emirates-XRG, nella figura del direttore generale Mauro Gianetti, ha infatti annunciato la risoluzione anticipata del contratto che in teoria avrebbe dovuto scadere nel 2028 per "divergenze nella visione dei piani di sviluppo e nell'allineamento con la filosofia sportiva della squadra". Il dirigente svizzero ha poi salutato più nel dettaglio Ayuso che, come qualche sguardo attento e molto social aveva notato, già da giorni aveva rimosso dalla propria bio su Instagram ogni riferimento alla formazione emiratina, sia non citandola più che cambiando l'immagine del profilo in una con la maglia della Nazionale. "Juan è stato un talento prezioso e siamo grati per ciò che abbiamo costruito insieme. Allo stesso tempo, il nostro progetto sportivo è sempre stato incentrato sulla continuità, l'armonia di gruppo e la costruzione di una squadra vincente. Crediamo che, nel migliore interesse di entrambe le parti, questa decisione sia la più coerente con i valori che definiscono la nostra organizzazione. L'UAE Team Emirates-XRG continuerà il suo percorso di crescita e sviluppo, fiduciosa che l'identità e la forza della squadra rimangano il nostro fondamento. Auguriamo a Juan ogni successo per il futuro". Poi c'è proprio il classe 2002, che saluta la squadra che l'ha lanciato nel ciclismo dei grandi. "Vorrei ringraziare il team per il supporto e le opportunità che mi sono state offerte in questi anni. Ho avuto la possibilità di crescere e competere al fianco dei migliori, e so che ciò che ho imparato rimarrà sempre parte del mio background professionale. Ora sento che è giunto il momento di intraprendere un percorso diverso, con lo stesso entusiasmo, e auguro all'UAE Team Emirates-XRG un futuro di successo".

Vuelta 2025, tappa 10: percorso, favoriti e dove vederla