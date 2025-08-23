Baroncini esce dal coma dopo 14 giorni

Roma, 23 agosto 2025 - Un calvario iniziato nella terza tappa del Giro di Polonia 2025 del quale comincia finalmente a vedersi la proverbiale luce in fondo al tunnel: Filippo Baroncini è uscito dal coma indotto voluto dai medici per stabilizzare il profondo trauma facciale rimediato nella corsa vinta da Brandon McNulty, suo compagno di squadra alla UAE Team Emirates-XRG.

Le condizioni di Baroncini

La profonda sedazione al corridore emiliano, che tra pochi giorni compirà 25 anni, era stata scelta per stabilizzare il profondo trauma facciale, riducendo al minimo qualsiasi movimento che avrebbe potuto complicare una situazione già di per sé complessa. Dopo i primi giorni di ricovero a Walbrzych, Baroncini è stato trasferito in Italia e per la precisione all'Ospedale Niguarda di Milano, nel quale è stato sottoposto a due interventi chirurgici, che salgono a tre se si conta quello precedentemente effettuato in Polonia per ridurre la frattura alla clavicola, il trauma meno preoccupante dei tanti rimediati nella corsa di inizio agosto. Nel capoluogo lombardo, Baroncini è stato complessivamente sotto i ferri per 11 ore per intervenire sulla colonna vertebrale e, in maniera ancora più delicata e rischiosa, a livello maxillo-facciale. La fase più critica del complicato decorso del corridore emiliano sembra alle spalle, con il trasferimento in terapia intensiva a scandire un ulteriore passo avanti, in attesa che se ne registrino di ancora più concreti prima di provare a mandare in archivio un incidente gravissimo di cui non esistono video, se non quello di mezzo gruppo a terra prima che dalla giuria fosse sancita la momentanea neutralizzazione della corsa a causa della mancanza di ambulanze disponibili. Una delle tre di gara, evidentemente, era dedicata completamente a Baroncini, campione del mondo in linea nella categoria Under-23 nel 2021, le cui condizioni pian piano migliorano.

Altro infortunio per Jakobsen

Parli di Giro di Polonia e inevitabilmente il pensiero torna al 2020, quando a essere coinvolto in una caduta drammatica fu Fabio Jakobsen, segno di una corsa quasi maledetta, oltre a essere da tempo nel mirino della critica per diverse scelte discutibili a livello di sicurezza nonostante l'appartenenza alla categoria World Tour. Da allora per l'olandese, al netto di qualche gioia (su tutte il titolo europeo del 2022), tanti guai fisici, con il 2025 a non fare eccezione: gran parte della stagione del corridore del Team Picnic PostNL se n'è andata a causa di un'operazione a entrambe le arterie iliache, ma il resto dell'anno purtroppo continua a non sorridere. Neanche il tempo di tornare in gara che Jakobsen si ferma ancora per una caduta al Renewi Tour 2025 dalle conseguenze pesanti: frattura della clavicola e altra tappa in sala operatoria, stavolta con la concreta possibilità di aver già chiuso la stagione, l'ennesima maledetta.

Vuelta 2025, tappa 1: vince Philipsen