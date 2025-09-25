Campionati iridati. Strada e pista, sarà in Trentino l’edizione 2031

Il Super Mondiale di ciclismo del 2031 con gare su strada e pista va verso il Trentino. "Abbiamo presentato un dossier di qualità che nasce da lontano e vuole coinvolgere gran parte della provincia per un evento che, dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali e le Olimpiadi invernali giovanili, vuol mostrare a tutto il mondo le bellezze e le capacità organizzative del Trentino". Così, in una nota, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, alla vigilia del congresso Uci che ufficializzerà l’assegnazione che, appunto, andrà alla nostra regione stando alle tante voci non ufficiali che insistono sul fatto che il progetto presentato sia stato quello che più ha convinto l’organismo internazionale.

L’Italia, nel frattempo, ha chiuso al quarto posto la team relay, la prova a cronometro a squadre miste, ai Mondiali di ciclismo in corso in Ruanda. Il sestetto formato da Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Marco Frigo, Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli ha fatto segnare il tempo di 55’45"03, con un ritardo di 1’14" sull’Australia, che si è confermata campione iridata della specialità. Sul percorso di 41,8 chilometri a Kigali, l’Australia (54’30"47) ha preceduto di cinque secondi la Francia, argento, e di 18 secondi la Svizzera, bronzo. Sobrero ha perso contatto prima del primo intermedio, situazione ripetuta nella seconda metà con Paladin, con i distacchi che sono rimasti sostanzialmente invariati fino al traguardo.

"Faccio i complimenti a tutti, hanno dato il massimo e alla fine cogliamo un altro quarto posto dopo quello di Finn - ha commentato il ct, Marco Villa -. Quello che fa ben sperare a tutto il movimento è legato all’età dei nostri: Frigo, Trinca Colonel e Venturelli erano alla loro prima esperienza e hanno fatto bene. Non posso rimproverare nulla e ringrazio tutti per quanto fatto".

"Era la mia prova iridata e un pò di agitazione c’era - ha detto Frigo -. Quando sono partito mi sono concentrato sulla prestazione. Ci saranno altre occasioni per riprovarci".