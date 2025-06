Campionati italiani a cronometro, vince Ganna: "E ora sogno il titolo in linea"

Roma, 26 giugno 2025 - Alla voce delle vittorie non esattamente a sorpresa c'è la riconferma di Filippo Ganna come campione nazionale a cronometro.

La cronaca della gara

Il piemontese sale a 4 successi di fila, nonché 6 nelle ultime 7 stagioni (eguagliando così uno specialista del passato come Marco Pinotti), per un'egemonia appunto quasi totale, stavolta resa ancora più tale dall'assenza al foglio firma di Edoardo Affini, il campione europeo in carica, nonché l'unico che forse avrebbe potuto impensierire il favorito numero uno. O forse no, perché Top Ganna ha percorso i 28 km da Morsano al Tagliamento a San Vito al Tagliamento in 30'35".83, per una velocità media di 54.907 km/h. Insomma, numeri da fuoriclasse della specialità e da detentore del record dell'ora che relega le altre prestazioni ai restanti gradini del podio. Sul secondo sale Filippo Baroncini, che chiude con 44" di ritardo, confermando l'ottima forma già messa in mostra al Giro del Belgio 2025, vinto pochi giorni fa: sul terzo si accomoda Mattia Cattaneo, attardato di 57", con Matteo Sobrero e Marco Frigo a scavalcare il minuto di ritardo. Il commento del vincitore Ganna non si è fatto attendere. "Oggi è stata una giornata calda, sapevo che sarebbe stata dura e complicata ma abbiamo cercato di seguire il piano alla lettera e direi che ci siamo riusciti. In gare come queste la cosa più importante è sempre vincere. Sono contento di essere riuscito a portarmi a casa questo titolo e ringrazio la gente che nonostante il caldo torrido e l'umido è scesa in strada per applaudirci". Poi una dedica, dopo la quale il pensiero va subito all'imminente Tour de France 2025, preceduto a sua volta dalla prova in linea. "La dedica va a mamma Daniela, che ieri ha compiuto gli anni. L'emozione tutto sommato è sempre uguale ad ogni titolo nazionale. Come dico sempre, portare in giro per il mondo la maglia tricolore è un grande orgoglio e, sono sincero, mi piacerebbe provare a vincere anche domenica, perché - conclude Ganna - correre in linea con una maglia speciale in corse come il Tour de France e poi nelle Classiche sarebbe un'emozione ancora più speciale".

Gli altri risultati di giornata

Il titolo riservato agli Under-23 è invece andato a Davide Donati, che si è imposto con un tempo di 33'25", ottenuto con una media di 51,825 km/h: secondo è arrivato Nicolas Milesi, attardato di appena 8", e terzo è giunto Luca Giaimi, che ha concluso la sua prova in oltre 51'. La lunghezza della gara riservata alle donne è stata la stessa, e a coprirla nel minor tempo possibile è stata Vittoria Guazzini, che ha fermato il crono dopo 34'19", per una velocità media di 48.956 km/h: alle spalle di colei che ha confermato il titolo di un anno fa si è piazzata, indietro di appena 6", la specialista Elisa Longo Borghini, mentre sul terzo gradino del podio è salita Federica Venturelli, staccata di 1'15".

