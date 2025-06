Campionati italiani di ciclismo, Longo Borghini si conferma campionessa

Roma, 28 giugno 2025 - Dal beffardo secondo posto di giovedì nella prova a cronometro al successo in quella in linea: per il terzo anno di fila il tricolore resta sulle spalle di Elisa Longo Borghini, per un computo totale che sale a 6 trionfi, di cui 5 negli ultimi 6 anni, oltre ai 7 a cronometro. Dalle stelle alle stalle ci finisce invece la neo campionessa a cronometro, a sua volta una conferma, Vittoria Guazzini, che perde il controllo della bici in una curva in discesa e va a sbattere contro un muretto, sfiorando pure il capitombolo nel vuoto: fortunatamente, in attesa di controlli più approfonditi, pare che le conseguenze peggiori siano state escluse.

La cronaca della gara

I chilometri da percorrere erano 130,5 sul triplo circuito di Darfo Boario Terme, nel quale non mancavano le difficoltà altimetriche: dal Gianico (1 km con una pendenza media del 7,4%) fino al fatidico strappo di Via Cornaleto (0,7 km con una pendenza media del 7,4%), previsto a 5 km dalla fine. E proprio nelle ultime code della gara Longo Borghini parte e fa la differenza nonostante una foratura nell'ultimo giro: a restare in scia, seppure a distanza di sicurezza, le sole Monica Trinca Colonel ed Eleonora Ciabocco, mentre il gruppo (nel quale era presente l'altra favorita Elisa Balsamo) è stato regolato da Rachele Barbieri. Il terzetto che avrebbe poi composto il podio finale ha cominciato a sganciarsi dal plotone proprio dopo l'incidente di Guazzini: una grossa paura lenita dalla novità dell'ingresso in ambulanza sulle sue gambe della toscana.

Le dichiarazioni di Longo Borghini

Al Giro d'Italia 2025 aveva fatto una 'comparsata' apparendo contrariata in un simpatico video sui profili social del marito Jacopo Mosca, rasato a zero da Mads Pedersen a causa di una scommessa: al Giro d'Italia Women 2025, in programma dal 6 al 13 luglio, Longo Borghini sarà una delle protagoniste annunciate e lo farà con ancora il tricolore sulle spalle per provare a confermare il successo dell'anno scorso. Prima però c'è ancora qualche giorno per godersi il trionfo odierno. "Non è mai facile partire da favoriti e vincere la corsa, ma oggi con la squadra abbiamo voluto prendere le redini fin da subito. Devo ringraziare tutte le compagne, che si sono sacrificate per me, hanno fatto il forcing sulla salita più dura, poi ci siamo trovate in tre e il piano è rimasto lo stesso: attaccare al primo giro del circuito finale e sono giunta all'arrivo". Cambiano le squadre, dalla Lidl-Trek alla UAE Team ADQ, ma non cambiano le emozioni della piemontese in questo appuntamento cruciale della stagione. "Sono affezionata al tricolore e al campionato italiano, che è una corsa da rispettare e da correre sempre al netto di problemi di salute, da onorare al 100%. Quando parto do il massimo, portare il tricolore per un anno è un grande onore". In chiusura, sempre ai microfoni Rai, un commento su quella foratura che ha aggiunto pepe al finale, pur non cambiandone il copione. "Sentivo già il tubeless che si stava sgonfiando da tre-quattro chilometri".