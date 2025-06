Campionati italiani thriller: le condizioni di Guazzini e la polemica di Paternoster

Roma, 30 giugno 2025 - Un grosso spavento o poco più: i campionati italiani di ciclismo sono andati già in archivio, con le vittorie in linea della categoria élite di Filippo Conca ed Elisa Longo Borghini e a cronometro di Filippo Ganna e Vittoria Guazzini. Quest'ultima ha poi cercato la doppietta, ma tra sé e il secondo tricolore guadagnato in pochi giorni si è messa un curva maledetta che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Almeno fino alle rassicurazioni della diretta interessata.

Le condizioni di Guazzini

A poco meno di 40 km dal traguardo, la toscana ha perso il controllo della ruota posteriore in una discesa da vivere a tutta proprio nella fase calda della gara. Le conseguenze, almeno visivamente, sono stati devastanti: impatto contro un muretto, sfiorando addirittura la caduta nel vuoto. In realtà, il primo sospiro di sollievo è stato tirato quasi subito, allorché Guazzini si è alzata sulle sue gambe e in questo modo è entrata nell'ambulanza. Poi, tempo di effettuare tutti i rilievi clinici del caso, ci ha pensato la stessa atleta della FDJ-Suez e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ad aggiornare tutti sulle sue condizioni prima a caldo e poi tramite i propri profili social: qualcosa di rotto c'è, ma quasi un'inezia a confronto di ciò che avrebbe potuto essere. "Mi dispiace avervi fatto spaventare tanto. Fortunatamente nulla di grave, ho solo un po' di male al braccio e al bacino. Purtroppo ho battuto proprio dove mi sono rotta nel 2023 durante la ricognizione della Parigi-Roubaix". Per fortuna, in quel punto Guazzini ha rimediato 'solo' botte ed escoriazioni: una frattura c'è ed è alla testa del radio destro ma, appunto, quasi una nullità rispetto alla potenza di immagini che hanno fatto gelare a tutti il sangue nelle vene.

La polemica tra Paternoster e la giuria

In realtà, nella prova femminile c'è stata un altro momento thriller che sarebbe stato svelato solo a bocce (e ruote) ferme dalla protagonista, purtroppo a sua volta non esattamente nuova a finire sull'asfalto: tramite i propri canali social, Letizia Paternoster ha denunciato un fatto increscioso. "Al campionato italiano una macchina dell'organizzazione mi ha tamponato da dietro in discesa causando la rottura di un raggio e del cambio. Per fortuna non sono caduta. Cerchiamo di portare persone competenti in corsa perché a rischio ci sono vite umane". La replica della giuria di gara non si è fatta attendere. "Non è assolutamente successo quello che l'atleta delle Fiamme Azzurre ha riportato. La ragazza non è stata trascinata. Lungo la discesa, sulla sinistra, è caduta Guazzini. Noi eravamo la prima macchina al seguito e c'era molta confusione. Subito dopo c'era un tornante e la Paternoster si è portata da sinistra a destra per allargare la curva. Lei ha frenato ed evidentemente l'abbiamo solo sfiorata: se le cose fossero andate diversamente sarebbe caduta. Quello che racconta non è vero, la sua macchina al seguito era proprio lì e se avesse avuto problemi meccanici avrebbe cambiato bici.".

