Retroscena e risvolti del caso Lazkano. La posizione della Red-Bull-Bora-Hansgrohe

Roma, 1 novembre 2025 - Nonostante le ruote siano ferme già da qualche settimana per la pausa a cavallo tra autunno e inverno, il mondo del ciclismo si infiamma intorno al caso Oier Lazkano, che si arricchisce di nuovi dettagli. E veleni.

Gli ultimi risvolti sul caso Lazkano e la posizione della Red Bull-Bora-Hansgrohe

Il corridore spagnolo è stato sospeso dall'Uci per anomalie del passaporto biologico rilevate ai tempi della sua militanza nella Movistar Team. Non si è fatta attendere la reazione della Red Bull-Bora-Hansgrohe, la sua attuale squadra che ha subito preso le distanze dal classe '99, facendo presagire con un duro comunicato l'imminente separazione da un corridore del quale, a suo dire, ignorava i pregressi incriminati, risalenti alle stagioni 2022, 2023 e 2024. Ben prima di questo momento tensione, Lazkano era sparito dalle startlist delle gare addirittura dalla Parigi-Roubaix 2025, chiusa al 117esimo posto. All'epoca, nel prosieguo della primavera, in maniera molto vaga si parlava di una misteriosa malattia che aveva colpito l'ex campione nazionale, ma sulle colonne de El Pais il giornalista Carlos Arribas si spinge in una prima ricostruzione di cosa è accaduto in quel periodo e nei mesi successivi. Secondo il redattore spagnolo, Lazkano avrebbe ricevuto una prima visita antidoping appunto poco dopo la Parigi-Roubaix, con l'indagine che si sarebbe avviata proprio in quei momenti: con tanto di successiva notifica all'atleta del procedimento aperto dall'Uci per le tanto chiacchierate anomalie al passaporto biologico. Per la precisione, le irregolarità sarebbero 4, da spalmare tra la militanza alla Caja Rural-RGA e quella successiva alla Movistar Team. Durante le indagini, sempre secondo la ricostruzione fatta da El Pais, a Lazkano sarebbe stati sequestrati cellulare e portatile per ricercare prove sull'acquisto, o addirittura sull'utilizzo, di sostanze illecite. In tutto ciò, la Red Bull-Bora-Hansgrohe ha inizialmente tenuto in rosa Lazkano, convocato per il ritiro pre Giro del Delfinato 2025, puntando addirittura alla convocazione per il Tour de France 2025. Poi qualcosa è cambiato. Durante il training camp, un altro controllo antidoping ha coinvolto il classe '99, poi dopo qualche giorno mandato a casa: quello, secondo Arribas, è l'ultimo avvistamento di Lazkano con la squadra tedesca prima della tempesta delle ultimissime ore.

L'attacco di Rasmussen alla Red Bull-Bora-Hansgrohe

Chi nella tempesta del doping ci è passato come Michael Rasmussen, tramite il proprio profilo X, ci ha tenuto a dire la propria opinione, attaccando la Red Bull-Bora-Hansgrohe, a suo dire ben lontana dall'essere ignara della situazione. "Ci sono solo due scenari possibili presumendo che la Red Bull-Bora-Hansgrohe abbia richiesto la cartella clinica di Lazkano. Il primo è che i medici non sono stati abbastanza competenti da individuare i casi sospetti e il secondo è che lo abbiano fatto, ma tacendo sperando in una non reazione dell'Uci. Questo - continua il danese, squalificato dal Tour de France 2007 - farebbe capire che molte squadre sono consapevoli delle anomalie. L'altro problema è la durata troppo lunga dei processi".

