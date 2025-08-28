Chris Froome investito da un’auto in allenamento: trasportato in elicottero in ospedale, è grave

Saint-Raphael (Francia), 28 agosto 2025 – Bruttissimo incidente per Chris Froome. Il ciclista britannico nato in Kenya, che lo scorso maggio ha compiuto 40 anni, è stato investito da un auto durante una sessione di allenamento a Saint-Raphael, località francese del dipartimento del Var in Provenza.

Secondo quanto racconta L’Equipe, Froome è stato tempestivamente trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone, dove si trova tuttora ricoverato per la frattura di cinque costole, della vertebra lombare e di uno pneumotorace. Il corridore della Israel-Premier Tech, vincitore di due bronzi olimpici e di tutti e tre i Grandi Giri, sarebbe sempre rimasto cosciente e avrebbe comunicato con l’entourage prima dei soccorsi. Il team ha confermato che nell’incidente non sono stati coinvolti altri corridori o veicoli.

I precedenti

Nel 2019 Chris Froome rimase coinvolto in un altro bruttissimo incidente, avvenuto durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Nella circostanza il corridore riportò pesanti fratture a femore, gomito, costole e anca, dalle quali si riprese soltanto l’anno dopo. Un incidente che ha condizionato particolarmente gli ultimi anni della sua carriera, vissuti ai margini del gruppo salvo qualche sussulto d’orgoglio.

Lo stesso successe a Egan Bernal. Il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021 subì un grave infortunio durante una sessione di allenamento su una bici da crono in Colombia, il 24 gennaio 2022. Bernal rimase fermo per oltre un anno a causa delle numerose fratture causate da un tamponamento ad un autobus fermo, ma dal rientro in poi i risultati non sono stati più gli stessi di prima.

L’incidente a Froome è avvenuto poche settimane dopo la tremenda vicenda che ha visto protagonista Filippo Baroncini. Durante la terza tappa del Giro di Polonia, il corridore romagnolo era rimasto coinvolto in una tremenda caduta a 60 km/h che gli ha causato fratture alla clavicola, alla faccia e alla vertebra cervicale oltre che diverse altre diverse lesioni.

Una carriera da vincente

Chris Froome è un gigante del ciclismo su strada. Dopo avere iniziato da professionista con la piccola squadra sudafricana Team Konica Minolta, si trasferì alla britannica Barloworld. Ma è con il Team Sky che il corridore originario del Kenya riscrive la storia delle due ruote: quattro Tour de France, due Vuelta de Espana e un Giro d’Italia. Al nobile palmares vanno aggiunti anche due bronzi olimpici nella cronometro, a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, e tre bronzi mondiali, nelle cronosquadre di Toscana 2013 e di Bergen 2017 e nella crono individuale di Bergen 2017. Froome rientra nell’olimpo dei corridori capaci di vincere tutti e tre i Grandi Giri.