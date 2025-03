Ciclismo, inizio stagione da urlo per Scaroni: 795 punti Uci raccolti

Roma, 6 marzo 2025 - In un periodo in cui il ciclismo maschile italiano si aggrappa a qualsiasi appiglio per sperare nella propria rinascita, una scintilla, se non qualcosa di più, la regala Christian Scaroni, il dominatore che non ti aspetti di questa primissima parte di stagione.

I numeri dell'inizio stagione di Scaroni

Musica in particolare per l'XDS Astana Team, che in questa annata si giocherà la permanenza nella categoria World Tour. Come si suol dire in questi casi, chi ben comincia è a metà dell'opera, anche se in effetti finora le gare andate in archivio sono poche e di certo non proprio di primissimo piano. Fatto sta che in questa fotografia molto parziale il primissimo piano se lo prende il bresciano, che grazie al secondo posto al Trofeo Laigueglia 2025, alle spalle del solo Juan Ayuso, ha portato a 795 i punti Uci raccolti finora, sorpassando Jhonatan Narvaez, dominatore del Tour Down Under 2025, e Javier Romo. Per il classe '97 e per tutti gli altri incombe all'orizzonte lo spauracchio Tadej Pogacar, oggi a 425 punti, messi in carniere all'UAE Tour 2025: in caso di vittoria, e sarebbe la terza totale, della Strade Bianche 2025, lo sloveno aggiungerebbe al suo bottino 400 punti, potendo così sorpassare Scaroni. Quest'ultimo però, con una tale condizione di forma, dovrebbe a sua volta piazzarsi dai primi posti e non è detto che ciò accada. Il ruolino di marcia nei suoi primi 12 giorni di corsa del 2025 parla di una presenza quasi fissa nelle top 5 di giornata, ma anche dei successi al Tour des Alpes-Maritimes 2025 e alla Classic Var 2025, oltre ai secondi posti conquistati alla Classica Comunitat Valenciana 2025, al Trofeo Calvià 2025 e, è storia di ieri, al Trofeo Laigueglia 2025. Numeri importanti per un corridore che, al di là di ciò che dicono i freddi (e parzialissimi) punti del ranking Uci, da questa stagione si aspetta sicuramente la definitiva esplosione.

Il ritorno di Van Baarle

Poi c'è chi finora ha litigato con il 2025, se si pensa alla caduta, con annessa frattura della clavicola, rimediata in Australia: è il caso di Dylan Van Baarle, che ai microfoni di WielerFlits ha commentato il suo ritorno alle gare, avvenuto lo scorso weekend alla Drome Classic, con già uno sguardo sul prossimo futuro. "Rimettere il numero sulla schiena comporta sempre dei rischi. Rispetto alle gare di apertura ora però c'è meno nervosismo in gruppo. Ora andrò alla Tirreno-Adriatico per migliorare la forma: sono curioso di vedere come andrà. Per ora, a livello di allenamenti, è andato tutto bene e la clavicola non ha dato più problemi". Buone nuove anche per una Visma-Lease a Bike a caccia di successi. "Quando sono caduto al Tour Down Under ho subito capito a cosa sarei andato incontro, ma purtroppo gli infortuni fanno parte del mestiere. Ora penserò all'E3 Saxo Classic, alla Dwars door Vlaanderen, al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix e lo farò con tante aspettative".

