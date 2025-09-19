Acquista il giornale
Ciclismo, 56esimo Trofeo. ’Città di Maranello’, oltre 130 esordienti

Saranno ben 132 gli esordienti al via domenica a Maranello per 56^ edizione della Coppa Città di Maranello Memorial...

di ANDREA GIUSTI
19 settembre 2025
Una premiazione del Trofeo ’Città di Maranello’

Saranno ben 132 gli esordienti al via domenica a Maranello per 56^ edizione della Coppa Città di Maranello Memorial Giordano e Silvano Giusti. 11^ Maranello-S,Venanzio.

La gara organizzata dalla Ciclistica Maranello presieduta da Pietro Manfredini con la direzione corsa di Gianni Incerti vedrà al via i migliori protagonisti della stagione 2025 con il pluvittorioso e tricolore Alessandro Bellettini del Pedale Azzurro Ravenna.

Ai nastri di partenza della corsa patrocinata dall’amministrazione della città del Cavallino Rampante gareggeranno atleti ovviamente dell’Emilia e Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino,e Toscana e sarà la prima rivincita come tradizione della Coppa d’Oro svoltasi a Borgo Valsugana nello scorso weekend.

La presentazione dei 26 team avverrà alle 9,30 come tradizione davanti al Monumento di Enzo Ferrari in piazza Libertà con le premiazioni a fine gara nella splendida cornice dell’atrio del Municipio di Maranello tra la Ferrari 550 Maranello e tanti cimeli della gloriosa storia della Ferrari. Alle 10 tutta la carovana prenderà il via transitando attorno alla rotonda del Cavallino Rampante immortalato da migliaia di turisti tutti i giorni, I concorrenti dovranno percorrere 7 giri completi del circuito Maranello-Pozza-Gorzano-Maranello e poi all’8° giro devieranno per S,Venanzio dove è posto il traguardo finale.

La gara vanta un albo d’oro con alcuni atleti che sono poi passati tra i professionisti e tra gli ultimi podi da quando è stato fissato il traguardo a San Venanzio registriamo Fillippo Baroncini poi iridato tra gli under23 ed ora tra i più promettenti professionisti italiani.

La gara è valida anche per i Trofeo Atom, Poggioli, Evotek, Evoline, Mafin e Lando Fontana ed ai primi dieci classificati di categoria verrà consegnato un ingresso gratuito al Museo Ferrari utilizzabile sino alla fine del 2025.

Andrea Giusti

© Riproduzione riservata

