Ciclismo, Aparicio bandito a vita dalla Cina: le motivazioni

Roma, 17 ottobre 2025 - Uno scherzo finito male: l'incipit non è inedito, ma quanto accaduto a Mario Aparicio, bandito a vita dalla Cina, lo è.

Aparicio bandito a vita dalla Cina: le motivazioni

Il corridore della Burgos Burpellet BH era al via del Tour of Mentougou 2025, una delle tante corse asiatiche di fine stagione (non importante quanto il Tour of Guangxi 2025, nel quale Paul Magnier sta dettando legge con ben quattro vittorie su altrettanto tappe disputate), e proprio in occasione della prima frazione aveva caricato l'attività su Strava, la nota app dedicata ai ciclisti di ogni ordine e grado. Fin qui tutto normale, se non fosse che nel titolo del post lo spagnolo aveva inserito l'emoji di un maiale accanto alla bandiera cinese, un abbinamento reputato offensivo. Non a caso, gli organizzatori della corsa di categoria UCI 2.2 hanno subito escluso Aparicio per aver danneggiato l'immagine dell'evento. Tutto finito qui, quindi? Macché. Il peggio per il classe 2000 non è stato questo, perché quel post della discordia ha generato una valanga di insulti, offese e minacce di morte prima addirittura, stando a quanto riportato da Cadena Ser, di essere bandito a vita dalla Cina. Aparicio, infatti, non potrà più toccare il suolo del Paese asiatico neanche per uno scalo in aeroporto senza neanche poter avere la possibilità di chiarire la sua posizione con l'assistenza della Burgos Burpellet BH: tra le giustificazioni addotte c'era il coinvolgimento nello scherzo del compagno di squadra Carlos Garcia Pierna, il vincitore di quella tappa al quale pare fosse indirizzata l'emoji suina.

Caos al Tour of Holland 2025

Si cambia continente ma neanche il Tour of Holland 2025 se la passa meglio del 'povero' Aparicio. La terza tappa, infatti, è stata annullata per la presenza sul percorso di diverse vetture contromano, tra le quali un camion che nel tratto neutralizzato della corsa aveva sfiorato il gruppo, che ovviamente ha subito protestato. Dopo l'iniziale sospensione, la frazione è stata cancellata a maggior ragione per un episodio particolare e inquietante svelato da WielerFlits: un'auto, dopo essere stata fermata due volte, ha deciso di ignorare il segnale di stop delle moto di scorta. Patron Thijs Rondhuis, sempre ai microfoni di WielerFlits, ha così giustificato quanto accaduto all'inizio dei 149,3 km inizialmente in programma e mai corsi. "Quello che è successo oggi è che 25 addetti al controllo del traffico non si sono presentati alla neutralizzazione. Per questo motivo la neutralizzazione è stata caotica. Dal chilometro zero abbiamo messo in sicurezza l'intera zona. Abbiamo avuto una serie di situazioni in cui gli utenti della strada hanno ignorato i segnali di stop dei vigili urbani. Sono stati fermati sul lato della strada, poi hanno ripreso a guidare, sono stati fermati di nuovo e hanno ripreso a guidare ancora. Questo è il segnale che senza la polizia non possiamo farlo". Torna così in auge il problema ben noto nei Paesi Bassi della carenza di forze dell'ordine, prima a causa in estate del vertice Nato e poi per una decisione in proprio di diverse province.

