Ciclismo, Baudin sul dominio di Pogacar: "Uccide le gare e questo sport"

Roma, 21 ottobre 2025 - Chi vince festeggia, chi perde spiega, diceva Julio Velasco, il fuoriclasse della panchina della pallavolo: nel ciclismo a questa voce è da inglobare Tadej Pogacar, il dominatore degli ultimi anni che divide. Sia gli appassionati che i suoi colleghi.

Le dichiarazioni di Baudin su Pogacar

Nel secondo ambito rientra Alex Baudin, un nome che non dirà molto ai più ma che in queste ore, tramite i microfoni di Dicodusport, dice la sua sull'egemonia dello sloveno, nel 2025 vincitore per ben 20 volte e lo fa partendo da un bilancio personale. "Quest'anno, purtroppo, il mio programma è stato molto simile a quello di Pogacar. E, anche senza essere pessimisti, altrimenti non si partirebbe neanche, si sa benissimo cosa succederà nel finale. È due spanne sopra a tutti. Nel gruppo molti cominciano a stufarsi di essere schiacciati. È vero, è bello per il ciclismo in televisione vedere attacchi a 100 chilometri dall'arrivo, ma uccide anche la suspense. Pogacar uccide un po' la gara. Ogni volta che c'è lui, tutti corrono per il secondo posto". In realtà, non è sempre così: anche il cannibale Pogacar è stato battuto e per qualcun altro, tra corridori, addetti ai lavori e semplici fan, vale invece la teoria opposta, quella che lo stesso Baudin prova ad analizzare, seppur sempre dalla sua prospettiva pessimista. "Per me è bello misurarsi con i più forti: bisogna confrontarsi al massimo livello per migliorare. Ma in questo caso si tratta di prendere botte ogni fine settimana". Il francese rincara la dose. "È un livello che non puoi nemmeno sperare di raggiungere un giorno. Il divario è così enorme che alla fine diventa un po' triste. Quando lui è alla partenza, si sa già cosa succederà". Già ora, a ruote ferme per l'epilogo della stagione, agli altri tocca provare a inventarsi qualcosa per battere Pogacar, una presenza fissa in calendario da febbraio a ottobre. "L'unica soluzione è anticipare, perché quando attacca è impossibile stargli dietro. Ci ho provato diverse volte, al Giro del Delfinato o al GP di Montréal, ma la UAE Team Emirates-XRG si è messa in azione prima di quanto pensassi. Ha la squadra migliore intorno a sé e tutti i suoi compagni sarebbero in grado di vincere le gare. Quindi, inevitabilmente, questo uccide tutto". Dunque, per il corridore dell'EF Education-EasyPost il dominio di Pogacar è figlio del talento del numero uno al mondo ma anche della sua squadra, a dir poco dominante quest'anno con 95 vittorie in carniere. Tuttavia, Baudin chiude la sua invettiva regalandosi una speranza per il futuro. "Ma credo che le cose possano cambiare. Prima o poi arriverà un giorno in cui non sarà più così forte. Ormai influenza anche i briefing: durante il Tour de France, la prima domanda era se voleva vincere la tappa. Tutti si adattano di conseguenza. Questo ha davvero trasformato il ciclismo negli ultimi anni. Ma è chiaro che sarebbe più divertente se non ci fosse una squadra così dominante".

