Ciclismo, il bilancio di Espargarò: “Esperienza più complicata del previsto”

Roma, 23 ottobre 2025 – Sempre due ruote sono, ma nel frattempo cambia il mondo: lo sa bene Aleix Espargarò, che nel suo primo anno speso a metà tra ciclista e motociclista ha sperimentato tutte le difficoltà di un settore nuovo, al quale affiancare le consuete fatiche dei motori.

Le dichiarazioni di Espargarò

Intercettato dai microfoni di Marca, lo spagnolo ha tracciato un bilancio di questo suo 2025 così particolare vissuto tra le fila della Lidl-Trek e non solo per ragioni di marketing, come era ipotizzabile all'inizio. "Sono molto contento, la verità è che mi è piaciuto molto il progetto con Lidl-Trek. È stato molto difficile riuscire a combinare Honda e Lidl-Trek, ma ne è valsa la pena. Poter debuttare in una gara professionistica, come in Austria, dove Isaac Del Toro ha vinto la classifica generale, è stato qualcosa di unico". Le fatiche nelle due ruote a pedali di Espargarò sono state divise tra strada e gravel, mentre della Honda è stato ed è tuttora il collaudatore: parlando del ciclismo, a referto c'è il ritiro nella tappa 3 del Tour of Austria 2025, la 57esima posizione al Circuit de Getxo 2025 e un ottimo settimo posto in una gara della World Series di Gravel, l'impegno che aveva aperto un'avventura più complicata del previsto, come ribadito dal diretto interessato.

"È stato più difficile di quanto pensassi. Devi essere sempre al top di tutto: alimentazione, allenamento, riposo. Ho sofferto molto. Forse perché sono andato troppo oltre al limite, ho avuto un bel po' di cadute quest'anno. È uno sport molto complicato, ma anche molto bello". Anche per questo motivo, l'esperienza, quasi una sorta di esperimento, di Espargarò nella Lidl-Trek è destinata a continuare. "Quest'anno è stato molto duro fisicamente, e l'anno prossimo con la Honda avrò ancora più lavoro, quindi dovremo vedere come ci adattiamo al calendario. Ora sono in vacanza e poi parleremo con la squadra. Ci sono sempre più corse nel calendario, quindi ce ne sarà sicuramente qualcuna che posso fare. Essere in una squadra World Tour è un'altra categoria. Mi sono divertito - conclude lo spagnolo - ma ho anche sofferto molto".

Le dichiarazioni di O'Connor

C'è aria di bilanci anche per, che al suochiedeva ben altri obiettivi. "In termini di momenti speciali, senza dubbio c'è la vittoria di tappa al, soprattutto perché è arrivata nella tappa regina. Il fatto che le cose siano cambiate e che io abbia ottenuto una grande vittoria, nel giorno più importante della corsa, è stato sicuramente il momento più speciale dell'anno per me". Per l'australiano, l'aria della casa delè stata di certo un toccasana. "In generale, far parte della squadra è stata un'esperienza davvero piacevole, con quell'atmosfera anglofona e quella familiarità che sono state così diverse nella carriera ciclistica rispetto al mio passato, e questa è probabilmente la parte più divertente di quest'anno". Si chiude con le dolenti note. "Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare di più e ritirarmi dalladopo essermi fatto male alle costole è stato davvero un duro colpo".