Ciclismo, Cattaneo passa alla Red Bull-Bora-Hansgrohe

Roma, 8 settembre 2025 - Un trasferimento di ciclomercato annunciato, ma arrivato con un mesetto di ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente stilata: dopo Remco Evenepoel, per il 2026 la Red Bull-Bora-Hansgrohe accoglie anche il fido scudiero del belga Mattia Cattaneo, che a sua volta chiuderà la sua avventura alla Soudal Quick-Step.

Le dichiarazioni di Cattaneo

Il commento del bresciano alla novità, valida dall'1 gennaio 2026, non si è fatto attendere. "Sono molto felice di entrare a far parte della Red Bull-Bora-Hansgrohe e non vedo l'ora di conoscere tutti e iniziare a correre. Vorrei ringraziare la Soudal Quick-Step per avermi dato questa opportunità. Farò del mio meglio per supportare i leader della squadra e sono convinto che il mio contributo potrà essere prezioso per il team". Sponda Red Bull-Bora-Hansgrohe, a parlare è stato il general manager Ralph Denk. "Con Mattia continuiamo la nostra strategia di affiancare i nostri giovani talenti a professionisti esperti. Parliamo di un corridore che apporta consapevolezza ed esperienza nelle gare, oltre a una grande potenza che fornisce energia fondamentale alla squadra, dalle gare di un giorno ai Grandi Giri". In effetti, il classe '90, professionista dal 2013, fornirà come sempre molta generosità alla causa, dando il proprio meglio a cronometro a livello personale e in salita quando ci sarà da supportare i propri capitani.

Gli altri movimenti di ciclomercato

La palma di regina del ciclomercato con vista sul 2026 continua a guadagnarsela sempre di più la Decathlon AG2R La Mondiale Team, che annuncia altri botti: per la precisione Tobias Lund Andresen, Dan Hoole, Cees Bol, Robbe Ghys ma soprattutto Olav Kooij, fresco di tripletta al Tour of Britain 2025, che firma fino al 2028. Dai francesi è invece in uscita Bruno Armirail, che rinforza il comparto gregari della Visma-Lease a Bike, così come Timo Kielich: anche Andrea Vendrame saluta la Decathlon AG2R La Mondiale Team per approdare al Team Jayco AlUla fino al 2027. Il Q36.5 Pro Cycling Team annuncia invece Aimé De Gendt, mentre Sergio Geovani Chumil, oggi impegnato alla Vuelta 2025, rinnova fino al 2028 con la Burgos Burpellet BH: c'è il lieto fine anche per Filippo Baroncini, dimesso dall'ospedale dopo il gravissimo incidente al Giro di Polonia 2025 e accolto da un nuovo contratto con la UAE Team Emirates-XRG valido fino al 2027. Finisce invece la carriera di Kristian Sbaragli e di Ide Schelling, con quest'ultimo ritiro molto precoce, così come rischia di esserlo quello di Victor Lafay, frenato dai tanti infortuni. Il francese negli ultimi due anni ha corso appena 60 giorni, non ultimo il recentissimo Tour of Britain 2025 (non completato) e, come confessato ai microfoni di Daniel Benson, non è spaventato dall'idea di lasciare il ciclismo a soli 29 anni per fare altro nella vita: a referto una tappa al Giro d'Italia 2021 e un'altra al Tour de France 2023. Leo Hayter, ai box da oltre un anno per una sindrome depressiva, riparte invece dalla Voster ATS.

