Ciclismo, Cavendish sul doping: "L'ombra del sospetto resta, ma questo è uno sport pulito"

Roma, 31 ottobre 2025 - La sospensione di Oier Lazkano decisa dall'Uci per anomalie del passaporto biologico ha riportato in voga nel ciclismo il tasto doping, con due vecchie glorie come Mark Cavendish e Luke Rowe a dire la propria opinione al riguardo.

Le dichiarazioni di Cavendish sul doping e la polemica con Lefevere

Per il recordman di tappe vinte al Tour de France (35), intercettato da TalkSports, l'ombra del sospetto sarà sempre esistente a fronte di un movimento che fa di tutto per spazzarla via. "Forse il nostro sport non riuscirà mai a liberarsi del suo passato, ma il ciclismo spende tempo, energie e soldi per combattere le pratiche illecite. Certo, ci saranno sempre persone che saranno prese perché barano o per cose del genere". Non solo la triste attualità per la vicenda Lazkano, chiaramente ancora in divenire e ricca di punti interrogativi: Cavendish torna sugli anni davvero bui di uno sport che aveva perso qualsiasi credibilità ma che da allora ha avuto il merito di sapersi rialzare. "Io non avrei potuto vincere quello che ho vinto se il ciclismo fosse stato com'era in passato, ad esempio quando correva Lance Armstrong. Ma io sono convinto di aver gareggiato in uno degli sport più puliti al mondo, se non il più pulito in assoluto, dato tutto quel che viene fatto per combattere il doping". La chiacchierata di Cannonball si sposta sul personale e sulla sua esperienza con l'attuale Soudal Quick-Step terminata nel 2022 anche a causa di problematiche con l'allora patron Patrick Lefevere. "Mi ha preso in giro, nonostante avessi già corso per lui in passato. Nel 2020 mi aveva chiesto di mandargli un CV prima di considerare l'idea di farmi firmare. Lì ha speso mesi facendomi sudare di nuovo. Mi sentivo preso in giro". La risposta di Lefevere a quanto dichiarato da Cavendish nella sua autobiografia 'Believe: Achieving the Impossible' non si è fatta attendere ed è stata affidata a Het Nieuwsblad. "Trovo deplorevole quello che ha scritto Mark. L'ho tirato fuori dai guai all'epoca e gli ho dato un contratto quando nessuno lo voleva più. E adesso devo ricevere questo, l'ingratitudine".

Le dichiarazioni di Rowe

Tanto per restare in tema di caratteri fumantini in gruppo ma anche dopo il ritiro, Rowe nel suo podcast 'Watts Occurring' ha rilasciato dichiarazioni pesanti legate al doping ai suoi tempi, non tutte riportabili. "Quando ero in gruppo, facevo di tutto per sorpassare i corridori che erano stati positivi ed erano tornati allo sport, per correre contro di loro. Non capisco perché ogni corridore non lo facesse. Avrebbe reso la loro vita un inferno, perché non meritavano di tornare in gruppo, nella mia testa. È l'unica categoria di corridori di cui non me ne fregava niente (usa un'espressione più colorita, ndr)".

