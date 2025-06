Ciclismo, Conca è campione italiano: la favola del Team Swatt Club

Roma, 29 giugno 2025 – Il nome che non ti aspetti: se a livello femminile ieri aveva vinto la favorita numero uno Elisa Longo Borghini, al terzo titolo nazionale di fila in linea, il sesto totale, tra gli uomini vince Filippo Conca in quella che ha tutte le sembianze di una vera e propria favola.

La cronaca della gara

Da Filippo Ganna ad Alessandro Covi, passando per Diego Ulissi e Jonathan Milan per poi arrivare al campione in carica Alberto Bettiol: il ventaglio degli uomini più attesi oggi al via di Trieste era ampio ed escludeva Conca, che corre con il Team Swatt Club, squadra di categoria né World Tour, né Professional, né Continental, ma praticamente amatoriale. L'arrivo era invece fissato a Gorizia dopo 228,8 km quasi esclusivamente piatti nella prima parte, quella precedente il circuito finale da percorrere tre volte e lo sconfinamento in Slovenia: il punto chiave della giornata era la salita di Floriano del Collio (3,7 km con una pendenza media del 5,1%). Giornata che si è aperta con una fuga in cui figuravano Manlio Moro, Samuele Zoccarato, Alessandro Iacchi, Lorenzo Ginestra e Francesco Carollo, questi ultimi due membri di un Team Swatt Club che nel giro di qualche ora sarebbe balzato agli onori della cronaca. La corsa però si è infiammata solo nell'ultima tornata, con un esausto Ganna tra i primi ad alzare bandiera bianca: difficile mettere a referto la doppietta tra cronometro e prova in linea anche per un fuoriclasse come il piemontese. Della fuga del mattino restano i soli Zoccarato e Ginestra, raggiunti poi da Covi. Arriva poi, tra gli altri, anche Davide Formolo, la cui caduta distrugge il drappello dei battistrada prima della volata: vince Conca, ed è una favola, davanti a Covi, mentre da dietro arriva troppo tardi la rimonta di Milan.

Chi è Filippo Conca

In realtà, il classe '98 (che quest'anno ha corso quasi esclusivamente nel gravel) un passato nel professionismo ce l'ha, con le esperienze all'allora Lotto-Soudal (categoria World Tour) e al Q36.5 Pro Cycling Team (categoria Professional): proprio il mancato rinnovo a fine 2024 con la formazione svizzera lo ha portato nel Team Swatt Club, nato nel 2017 in Lombardia da un blog (Solowattaggio) con il fine di dare una seconda chance ai corridori over-23 rimasti fuori dal giro. Proprio come Conca, che indosserà una maglia tricolore quasi 'invisibile', in quanto la sua squadra non potrà disputare gare professionistiche. In realtà, al di là delle disquisizioni su ciò che è stato e su ciò che sarà di questo titolo, con annessi e connessi sugli attuali regolamenti, l'intero Team Swatt Club ha meritato questo alloro, come dimostra il fatto che tutti e cinque i membri della squadra hanno tentato la fuga: tra essi c'è Mattia Gaffuri, che ha chiuso con un ottimo quinto posto, mentre sul terzo gradino del podio è salito Thomas Pesenti. Eloquente il commento di Conca sulla sua impresa. "O smettevo o correvo con questa squadra: è da ottobre che aspetto questo momento".