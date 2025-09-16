Ciclismo: decisivo il "muro» di Greta a Peccioli. San Rocco, si scatena l’iridato Agostinacchio

Non poteva festeggiare nella maniera migliore il suo diciottesimo compleanno l’azzurro e Campione del Mondo di ciclocross Mattia Agostinacchio. Nel giorno in cui è diventato maggiorenne, l’atleta della Ciclistica Trevigliese ha dato spettacolo nel 27° Trofeo San Rocco a Fabbrica di Peccioli giungendo in solitaria sul traguardo della classica juniores organizzata dal G.S. Amici del Pedale. Decisiva è risultata l’innovazione tecnica degli organizzatori con l’inserimento a 8 km dal traguardo dei 900 metri del "muro" di Greta nel centro di Peccioli. Qui Agostinacchio che era rientrato qualche chilometro prima sui due fuggitivi Zoco e sul polacco Wlodarski, ha lanciato il suo attacco restando da solo al culmine e resistendo fino alla fine lungo i continuai saliscendi che portavano a Fabbrica.

Un vero e proprio spettacolo quello offerto da questo giovane di sicura classe e talento, che ha impreziosito il suo ruolino con questo quinto successo stagionale e reso ancora più bello l’albo d’oro del Trofeo San Rocco. Ai posti d’onore il toscano Iacchi e Pierotto nella volata del gruppo inseguitore con quarto posto per un altro nome di lusso della gara pecciolese, il Campione Italiano Vincenzo Carosi, seguito in quinta posizione da Wrolich. La premiazione ai nomi di spicco della gara prima della partenza durante la presentazione delle squadre, e la cerimonia finale ha concluso, la meravigliosa giornata del ciclismo giovanile di Fabbrica patrocinata dal Comune di Peccioli e messa in piedi da Bacciarelli, Bellagotti, Pazzagli e da tutti gli altri componenti di un gruppo appassionato complimentato da tutti i presenti.

Antonio Mannori