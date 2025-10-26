Ciclismo, Del Toro doppio campione messicano: "Conoscevo quasi tutti gli spettatori"

Roma, 26 ottobre 2025 - Un doppio successo annunciato, ma non per questo scontato alla luce delle tante insidie presenti su strada: Isaac Del Toro è il nuovo campione messicano sia in linea che a cronometro.

I titoli nazionali e le dichiarazioni di Del Toro

La due giorni vincente del corridore della UAE Team Emirates-XRG si era aperta proprio con la prova contro il tempo, considerata così come quella in linea già virtualmente appartenente al 2026 dalla prospettiva dell'Uci. Poi, nella notte italiana è toccato al successo forse più atteso, ottenuto con un attacco in solitaria che il solo carneade Eder Frayre ha provato, invano, a vanificare. Sulle strade di casa, e non è un modo di dire, vince Del Toro, che chiude come meglio non avrebbe potuto la sua stagione: un doppio successo commentato con immenso gaudio dal classe 2003 a margine della seconda e ultima vittoria della serie. "Sono contento di aver condiviso la mia grande passione con il pubblico e con i miei colleghi. Non tornavo a Baia California da dieci anni e devo dire che è stato bellissimo trovarsi in questa situazione. Ammetto di aver patito un po' il vento in alcuni momenti della corsa: mi ha ricordato che cosa significa vivere qui. In ogni caso, è stato il modo migliore per chiudere questa stagione ed iniziare la prossima". Non solo il vento e qualche altro disguido: Del Toro ha potuto davvero correre sulle strade di casa, trovando sulle stesse un tifo praticamente da stadio. "Anche se al via eravamo in pochi, l'importante è far conoscere il nostro sport, anche per avvicinare nuovi appassionati. Solo il tempo ci dirà se stiamo percorrendo la strada giusta. Correre qui è stato molto bello, anche perché conosco il 98% degli spettatori che sono accorsi sulla strada. Sono davvero felice ed orgoglioso di aver potuto correre qui".

Le dichiarazioni di Woods su Pogacar

Intanto, sulle colonne di Cycling Weekly, Michael Woods si sbilancia sull'eterno confronto a distanza tra Tadej Pogacar ed Eddy Merckx e il verdetto è destinato a dividere. "Non ho dubbi sul fatto che Pogacar sia il miglior corridore di sempre. Merckx correva quando c'erano solo quattro miliardi di persone sul pianeta. Solo quattro nazioni andavano forte all'epoca e alcuni dei corridori contro cui correva stavano ancora lavorando. Il fatto è che Pogacar è forte contro tutti i talenti di oggi: è veramente superiore". Il canadese, fresco di ritiro, dice la sua anche sulla possibile fine dell'epopea targata Pogacar. "Diventa meno divertente quando non ci sono dei veri rivali. Quindi non vedo Pogacar correre fino a quasi quarant'anni. Però non si sa mai. Lui non ne ha davvero bisogno. Potrebbe smettere domani, se volesse. E, comunque, sarebbe il miglior corridore ad aver mai vissuto". Woods chiude parlando del suo futuro, non più da professionista ma non senza sport. "Ho grandi piani. Voglio fare eventi alternativi, spuntare dalla lista corse come Leadville e la Cape Epic, magari anche l'Ironman. Amo allenarmi e correre".

