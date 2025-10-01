Ciclismo - E la ’Ruota d’Oro’ parla straniero con il successo del britannico Brookes davanti al danese Grenaae e il francese L’Hote. Pavi Degl’Innocenti vola nel Gp di Rignano

La gara internazionale "Ruota D’Oro" per Under 23 sulle strade del Valdarno e quella juniores a Rignano sull’Arno hanno caratterizzato l’ultimo giorno di settembre. Nella prima competizione tutto straniero il podio con il britannico Joseph Brookes (AVC Aix Provence Dole), il danese Grenaae e il francese L’Hote.

A Rignano sull’Arno, invece, nel Gp Industria Commercio e Artigianato, spunto irresistibile del fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti del Team Vangi al terzo successo stagionale e il secondo in 48 ore avendo vinto domenica a Urbisaglia in provincia di Macerata. È stata una gara velocissima condotta a quasi 45 di media con un gruppo numeroso che è giunto compatto sul rettilineo di via Veneto nonostante nel finale la salita del Bombone. Pavi Degl’Innocenti è apparso in grande forma quanto irresistibile nello sprint, piegando il trentino Fabio Segatta (Montecorona) vincitore della corsa rignanese nel 2024 e che cercava quindi il bis. Terzo un altro fiorentino il campione toscano Mattia Ballerini a completare il trionfo del Team Vangi Calenzano, società al 18° successo stagionale. A seguire Galli, Carnicella, Riccardo Del Cucina (che disputerà in settimana il Campionato Europeo in Francia) Luci, Bonciani, Pascarella e Mazzarello. Al via della gara fiorentina patrocinata dal Comune di Rignano e ottimamente organizzata, 94 corridori di 19 squadre.

Anche nella prova internazionale in Valdarno, con partenza ed arrivo a Terranuova Bracciolini andatura sostenuta e dominio straniero con il britannico Brookes e il danese Grenaae apparsi i più coraggiosi e forti nel finale, vanamente contrastati dagli inseguitori. Tra gli italiani si sono messi in luce Turconi, Agostinacchio, Bracalente, Negrente e il valdarnese Gialli. Al via della corsa 167 Under 23 compreso il campione italiano Alessandro Borgo premiato prima del via di questa 55ª Ruota D’Oro-93° Gran Premio Festa del Perdono.

Antonio Mannori