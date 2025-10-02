Ciclismo, Evenepoel allontana il record dell'ora: “Non prima dei 30 anni”

Roma, 2 ottobre 2025 – Al momento nelle prove contro il tempo non esiste alcun corridore più forte di Remco Evenepoel, attualmente campione nazionale, olimpico, iridato (per la terza volta di fila) e, novità fresca fresca risalente a ieri, anche europeo. Parlando della specialità, c'è ancora un traguardo bello grosso che manca nel carniere del belga e che è ancora in possesso di Filippo Ganna, ieri il primo degli 'umani': il record dell'ora, un obiettivo non esattamente a breve termine per Evenepoel.

Le dichiarazioni di Evenepoel

Di recente, il classe 2000 è stato pungolato sul tema sia da papà Patrick che da un certo Eddy Merckx, che si aspetta anche Tadej Pogacar prima o poi in pista per sfidare il cronometro. Dopo l'ennesimo alloro nelle prove contro il tempo, la replica di Evenepoel non si è fatta attendere, allontanando di qualche anno il momento tanto atteso dal padre, da Merckx e dai suoi fan. "Ci proverò, ma certamente non nel prossimo futuro. Ho ancora molti altri obiettivi da raggiungere. Forse sarà una priorità dopo i 30 anni. Nel prossimo futuro collaborerò con un ex detentore del record dell'ora, specialista in aerodinamica presso la Red Bull-Bora-Hansgrohe. Sarà una collaborazione interessante". Il belga si riferisce a Dan Bigham, ingegnere ed ex collaboratore della Ineos Grenadiers che l'1 ottobre 2021 a Grenchen, in Svizzera, aveva fissato in 54,723 km il record dell'ora dell'epoca. Poi, l'8 ottobre successivo, sempre al Vélodrome Suisse, cominciò il regno di Ganna e del suo 56,792 km tuttora in vigore. Stando alle parole di Evenepoel, che ha posticipato la caccia al primato a dopo i suoi 30 anni, il piemontese può star tranquillo ancora per più di un lustro: sempre ammesso che nel frattempo l'assalto al record dell'ora non lo tenti un nome a sorpresa.

Le dichiarazioni di Almeida

Prima, per gran parte dei nomi più forti del ciclismo, c'è la prova in linea degli Europei, in programma domenica. Al via dovrebbe esserci anche Joao Almeida, ma il condizionale è d'obbligo dopo il forfait dalla cronometro che ha stupito tutti, tra avversari, addetti ai lavori e appassionati: la motivazione la fornisce lo stesso portoghese che, reduce dalle fatiche della Vuelta 2025, ai microfoni di A Bola non nega le difficoltà della sua condizione attuale. "Mentalmente è stato difficile ricaricarmi dopo la Vuelta. Non mi sono allenato per qualche giorno e poi mi sono fermato completamente. Sono rimasto in Portogallo e ho cercato di rimettermi in carreggiata, sulle strade di casa. Il 'motore' non si avviava. Ho potuto allenarmi ancora un paio di volte dopo la Vuelta, ma è stato un percorso un po' accidentato. Fortunatamente, la stagione sta volgendo al termine. Non mi aspetto buone sensazioni agli Europei, ma spero di sbagliarmi". Nonostante le pessime premesse, Almeida confida ancora nel colpo di coda. "Spero che il mio 'motore' si riaccenda e che io possa ritrovare un buon feeling, sapendo che Pogacar ed Evenepoel sono forti e, quindi, i favoriti".