Ciclismo, exploit nazionale. Aleotti e Barbieri quarti

Le prove in linea hanno concluso la settimana tricolore del ciclismo professionistico. Sabato tra le donne a Boario Terme Rachele Barbieri ha onorato la maglia della Polizia con un’ottima prestazione fermandosi ai piedi del podio. La pluricampionessa europea ha cercato in ogni modo di guidare l’inseguimento al terzetto con vittoria di Elisa Longo Borghini che si era involato ad una trentina di chilometri dall’arrivo e poi nello sprint per la quarta piazza ha fatto valere il suo spunto veloce che gli è valso la quarta posizione: "Sono molto contenta della mia prestazione,peccato che non ho trovato grande collaborazione", ha dichiarato Rachele al termine della corsa. "Spero di mantenere questa condizione per il Tour de France".

Si è fermato ai piedi del podio il finalese Giovanni Aleotti ieri dopo aver corso sempre nelle posizioni di testa trovandosi a lottare per la maglia tricolore,nell’ultima salita ha selezionato il gruppo di testa e nello sprint finale non è riuscito a salire sul podio di Gorizia che avrebbe certamente meritato. La stagione è ancora lunga e le possibilità di centrare altre vittorie dopo il Giro della Slovenia dello scorso che sono certamente alla sua portata.

Positiva anche la prova del pavullese Luca Covili che ha concluso in gruppo (27°) ed volerà il Cina per disputare il Quinghai Lake breve corsa a tappe con la pattuglia del team modenese.reggiano VF Group Bardiani per centrare finalmente la vittoria. L’intensa attività di fine giugno ha visto protagonisti nel settore del ciclismo femminile modenese la juniores di Sozzigalli Alessia Orsi .aggiudicarsi la kermesse di Castel Romano in notturna piazzandosi poi al 5° posto nella cronomentro di Trento,mentre l’allieva di Serramazzoni Anna Mucciarini si è aggiudicata la crono al lago d’Idro. Sul velodromo Servadei a Forli vittoria nella madison per lo juniores gialloblù Edoardo Tassi in coppia con Lorenzo Moriconi.Ieri ha Fontana di Rubiera tra gli allievi il Team Paletti Modena ha dominato la corsa con la seconda vittoria stagionale di Riccardo Collina,mentre Nicolò Fiumara ha concluso al quarto posto ed il compagno di colori Marcello Pelloni si è piazzato al nono posto domenica il terzetto diretto da Michele Paletti sarà in gara nel campionato italiano a Ceresetto (Udine).

Andrea Giusti