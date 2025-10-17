Ciclismo, tutto fatto per la fusione tra Lotto e Intermarché-Wanty

Roma, 17 ottobre 2025 - Cambia la mappa delle squadre ciclistiche: alla sparizione dell'Arkéa-B&B Hotels e della Wagner Bazin WB, notizia di oggi, farà da contraltare l'imminente fusione, sempre a partire dal 2026, dell'Intermarché-Wanty e della Lotto.

I dettagli della fusione tra Intermarché-Wanty e Lotto

Tutto sembra fatto affinché le due formazioni belghe si uniscano creando quella che potrebbe diventare una nuova potenza del ciclismo, con il probabile nome di Lotto-Intermarché. Tutto, o quasi, perché alla fusione manca solo (si fa per dire) il benestare dell'Uci: stando alla Lotto, la squadra 'dominante' nell'imminente step burocratico e quella che auspica nell'ottenimento immediato della categoria World Tour, tutta la documentazione necessaria sarebbe stata presentata alla Federazione Internazionale. A tal riguardo, il giorno buono per il semaforo verde potrebbe essere già sabato 18 ottobre, giorno nel quale l'Uci dovrebbe esprimersi sull'iscrizione delle varie squadre alla prossima stagione. Intanto, proprio la Lotto, si porta avanti con il lavoro annunciando la novità con un comunicato. "Confermiamo di aver presentato ufficialmente la documentazione. L'obiettivo è quello di tornare nel World Tour nel 2026. Dovevamo farlo entro il 15 ottobre e abbiamo rispettato quella scadenza. Come già trapelato, la richiesta di fusione è stata presentata sotto la struttura di Captains of Cycling". Quest'ultima è appunto la proprietaria della 'vecchia' Lotto, che unendosi all'Intermarché-Wanty creerà giocoforza un surplus sul quale anche l'Uci dovrebbe esprimersi. Al momento, infatti, unendo i roster delle due formazioni si arriverebbe a formare una rosa di 37 unità, 7 in più di quelle richieste dal regolamento: senza parlare dei 13 corridori che attualmente risultano nella lista di quelli non confermati. In attesa che l'Uci si esprima su tutto e in particolare su questo punto, nella nuova squadra, parlando dei big, dovrebbero esserci Arnaud De Lie, Jarno Widar e Lennert Van Eetvelt: se questi sono gli innesti di lusso sponda Lotto, dall'Intermarché-Wanty dovrebbero confluire Biniam Girmay, Louis Barré, Arne Marit, Jonas Rutsch, Taco Van Der Hoorn e Georg Zimmermann. Sono in bilico le posizioni di Laurenz Rex, Gerben Thijssen e Hugo Page, mentre ci sono già degli addii certi a fine anno: l'Intermarché-Wanty saluterà Francesco Busatto, Kevin Colleoni, Kobe Goossens, Gijs Van Hoecke e Roel Van Sintmaartensdijk, mentre la Lotto concluderà il suo legame con Cedric Beullens, Logan Currie, Jonas Gregaard, Arjen Livyns, Eduardo Sepulveda, Lionel Taminiaux, Henri Vandenabeele e Jarne Van De Paar.

