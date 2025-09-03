Ciclismo, i retroscena sull'incidente di Froome: lacerata la membrana pericardiaca

Roma, 3 settembre 2025 - Un incidente dalle conseguenze gravissime per la carriera, forse comunque alle battute finali, ma anche per la salute, con il rischio potenziale di poter addirittura perdere la vita: Chris Froome lo scorso 28 agosto è stato coinvolto in un bruttissimo incidente durante una sessione di allenamento a Saint-Raphael, località francese del dipartimento del Var in Provenza. Il tam-tam delle notizie, ancora prima dei comunicati ufficiali, aveva già chiarito la gravità della situazione, con L'Equipe a parlare di un ricovero a Tolone con un bilancio pesantissimo di cinque costole rotte, della vertebra lombare fratturata e di uno pneumotorace. Il peggio per fortuna è alle spalle, ma a distanza di giorni emergono ulteriori dettagli su ciò che ha rischiato Froome.

Le condizioni attuali di Froome e il rischio scampato

Pare che gli ulteriori danni rimediati nel sud della Francia siano emersi durante un'operazione chirurgica, come affermato ai microfoni del Times da Michelle Cound, moglie del corridore keniota. "Quanto è accaduto è ovviamente molto più grave di qualche frattura. Non potrà pedalare per un po' e la sua convalescenza sarà lunga". La motivazione è presto detta: alle fratture, comunque serie, si è aggiunta la scoperta la lacerazione delle membrane pericardiche, quelle che circondano il cuore, un'evenienza non così inconsueta dopo un incidente così grave. Dunque, qualora Froome non fosse andato sotto i ferri lo scorso 29 agosto, il giorno successivo al fattaccio, il danno nella zona cardiaca avrebbe potuto non essere scoperto, tra l'altro in eccellenza della cardiochirurgia come l'ospedale di Tolone, con conseguenze anche estreme, fino addirittura alla morte. Nella sfortuna, il vincitore di quattro Tour de France forse è stato 'fortunato' in un incidente ufficialmente definito senza il coinvolgimento di altri mezzi, nonostante le prime indiscrezioni avessero parlato del contatto con un'auto. Ora però, con le condizioni di salute per fortuna in miglioramento, il focus si sposta sull'aspetto sportivo e non solo per le dichiarazioni della moglie Michelle che lasciano presagire un recupero lunghissimo. A fine anno il contratto che lega il 40enne Froome alla Israel-Premier Tech sarebbe comunque andato in scadenza, e ora le possibilità di rinnovo, complice anche un ingaggio monstre di 5,5 milioni a stagione per un corridore da tempo fuori dal gruppo, sono ridotte al lumicino. Possibile, dunque, che la carriera del keniota naturalizzato britannico, professionista dal 2007, sia finita così, sulle strade della Provenza, tra conseguenze gravi diventate realtà e altre ancora più serie, per fortuna, scongiurate. Nel caso, la traccia lasciata nel ciclismo è comunque potentissima: a referto i Tour de France del 2013, 2015, 2016 e 2017, ma anche il Giro d'Italia 2018 e la Vuelta nel 2011 e nel 2017, con annesso ingresso nel ristretto novero dei corridori ad aver vinto tutti e tre i Grandi Giri.

