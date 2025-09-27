Ciclismo, il fidardense domenica in Ruanda. Mondiale, Garofoli scalpita: "Onorato della maglia azzurra»

"Sono pronto. Ce la metterò tutta per dare spettacolo e per onorare questa maglia azzurra". Parole di Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) quasi alla vigilia del Mondiale in Ruanda. Giorni storici per il ciclismo (primo mondiale in Africa) e sarà una domenica indimenticabile per il ciclista di Castelfidardo, 23 anni tra pochi giorni, all’esordio in un mondiale prof. Alle ore 9,45 di domani il via all’appuntamento iridato sul durissimo circuito di Kigali (5475 metri di dislivello, 267,5 km). In sella 165 atleti di 57 nazionali, con Garofoli d’azzurro vestito che avrà il numero 32 nella prova in linea élite uomini. "Ho già fatto un giro del circuito - ha confidato ieri -. E’ impegnativo, ma sembra bello da correre. L’ambiente è carico, si respira una bella atmosfera e fa piuttosto caldo. Che compiti avrò? Ci sarà da capire bene strada facendo, ma sono fiducioso e motivato". Una chiamata dal ct Villa arrivata martedì, dopo il forfait per febbre di un altro marchigiano, Pellizzari. "Non ci pensavo, ero intento a preparare l’Europeo e in fretta e furia ho organizzato volo e valigia. Quando l’ho detto ai miei non erano molto contenti che partissi visto che non è un posto proprio sicuro, ma si sono ricreduti quando hanno visto quanto ero felice. Come ho detto mi dispiace per Giulio (Pellizzari, ndr), ma è stata una chiamata gradita". Tutti per capitan Ciccone. "Sto abbastanza bene, l’Europeo Gravel che ho corso domenica mi ci voleva per trovare un po’ il ritmo gara dopo la Vuelta". Sarà la seconda maglia azzurra delle tre che attendono Garofoli in tre settimane.