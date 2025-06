Ciclismo, in bilico il futuro dell'Arkéa-B&B Hotels

Roma, 25 giugno 2025 - Il ciclismo francese sogna da tempo di trovare un rappresentante degno dei vecchi fasti e di abbattere quel tabù chiamato Tour de France che dura dal 1985, ma la realtà è ben diversa: di giovani interessanti e di belle aspettative ne stanno uscendo, ma a livello di squadre la situazione sta peggiorando, con diverse compagini alle prese con un futuro ricco di incognite. Su tutte l'Arkéa-B&B Hotels.

I timori dell'Arkéa-B&B Hotels per il 2026

Dopo mesi timori, oggi l'ex Bretagne, Fortuneo e Arkéa-Samsic ha comunicato la perdita, a fine stagione, di ben due sponsor. Nel 2026, salteranno infatti entrambi i marchi che oggi compongono la denominazione della formazione di Emmanuel Hubert, da tempo consapevole delle difficoltà esplose oggi, a dieci giorni dal Tour de France 2025 ma, allo stesso tempo, desideroso di lottare per non far scomparire la sua squadra. Finirà, dunque, la partnership ultradecennale con Arkéa che ha fruttato la tanto agognata scalata fino alla categoria World Tour, oggi seriamente a rischio: esistono poi anche una formazione femminile, di categoria Professional, e una squadra giovanile maschile di categoria Continental. Ben più breve è stato il sodalizio con B&B Hotels, che era entrata in scena da un paio di stagioni dopo aver chiuso il proprio legame con la squadra diretta da Jerome Pineau, a sua volta non più esistente. La stessa attuale Arkéa-B&B Hotels, senza nuovi sponsor, rischia di sparire, apponendo un grande punto interrogativo sul destino degli italiani Alessandro Verre, Luca Mozzato e Giosuè Epis. In caso di dismissione, un'ipotesi comunque al momento molto prematura ma non remota, l'oggetto del desiderio del prossimo ciclomercato sarà con ogni probabilità Kévin Vauquelin, uno di quei giovani prospetti a cui la Francia si aggrappa per tornare grande, come si evinto dal recente ottimo Giro di Svizzera 2025 disputato.

La situazione della Decathlon AG2R La Mondiale Team

Ci sono delle difficoltà a livello di sponsor anche in casa Decathlon AG2R La Mondiale Team, a sua volta a caccia di un nuovo sponsor per la prossima stagione. Il primo storico partner potrebbe infatti lasciare e le voci sull'ingresso del marchio L'Oréal non hanno trovato conferma. Nonostante questo, la squadra nata nel 1992 si guarda già attorno in ottica ciclomercato, sognando Olav Kooij come colpo grosso per l'anno prossimo per rimpiazzare il partente Sam Bennett nel parco velocisti. Il vero fiore all'occhiello di una squadra notoriamente votata all'attacco è Paul Seixas, un'altra giovanissima speranza del ciclismo transalpino da tutelare a costo di non portarlo al Tour de France 2025. Per qualcuno una scelta fin troppo conservativa, mentre per altri, la maggioranza l'opzione più saggia per salvaguardare un talento cristallino ma ancora acerbo, come potrebbe essere in casa Italia il coetaneo Lorenzo Mark Finn.

