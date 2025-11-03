Ciclismo, la difesa di Lazkano dopo la sospensione: "Sono una persona integra"

Roma, 3 novembre 2025 - La sospensione dell'Uci e la dura reazione prima della Red Bull-Bora-Hansgrohe, la sua squadra attuale, e poi della Movistar Team, il suo passato al quale risalirebbero le anomalie al passaporto biologico: l'unica voce che mancava alla questione era quella di Oier Lazkano, il diretto interessato che ha rotto il silenzio per provare a difendere la sua delicatissima posizione.

Le dichiarazioni di Lazkano

Lo spagnolo ha affidato il suo comunicato ufficiale alle colonne di Marca: poche righe, ma dal tono molto perentorio e netto atte a voler spazzare via il sospetto, in attesa ovviamente che si avvii la macchina della giustizia sportiva. "Non ho mai utilizzato sostanze proibite o non ho mai seguito pratiche illecite. Quello che ho fatto nella mia carriera l'ho costruito con gli sforzi, la dedizione, l'onestà e il lavoro quotidiano. Sono estraneo a ogni tipo di condotta illecita e ho dato mandato alle persone che mi seguono sul piano medico e legale di adottare tutte le azioni necessarie a dimostrare la mia integrità. Confido nella verità e nella giustizia sportiva. Continuerò, con determinazione e trasparenza, a difendere il mio nome e la mia dignità professionale. Io - conclude il classe '99 - sono uno sportivo pulito e una persona integra".

Matthews rinnova con il Team Jayco AlUla

Da una storia amara, almeno in questa fase primordiale, a una favola che continua, quella di Michael Matthews, che rinnova con il Team Jayco AlUla fino al 2027: un lieto fine dopo che quest'estate l'australiano aveva rischiato la vita a causa di un'embolia polmonare. "Sono felicissimo, penso che dopo i problemi che ho avuto nei mesi scorsi mi abbiano fatto apprezzare la squadra, la mia vita, così com'è, e gli ultimi anni che ho trascorso nel ciclismo. Mi sento ancora come se avessi 25 anni, quindi sono entusiasta di continuare questo viaggio con il Team Jayco AlUla e la mia carriera. Sento davvero di stare migliorando sempre di più, quindi non vedo l'ora di trascorrere altri due anni con la squadra e vedere cosa potremo realizzare insieme. Spero di poter raggiungere gli obiettivi che ho sempre cercato di raggiungere nella mia carriera insieme alla squadra. Sono davvero entusiasta di vedere cosa mi riserveranno questi prossimi due anni e di apprezzare ogni momento". Questo il commento del classe '90, il cui destino si intreccia con quello della sua squadra, che nelle settimane scorse ha rischiato grosso a causa di forti difficoltà finanziarie. Come confessato dal general manager Brent Copeland a Daniel Benson, i problemi che hanno portato alla mancata presentazione della fideiussione entro i termini prescritti (ma con la possibilità di sanare la posizione nelle prossime settimane) non riguardavano tanto la reperibilità di nuovi sponsor, quanto il peso di alcuni contratti in essere: su tutti quelli dei velocisti, con Dylan Groenewegen a diventare suo malgrado il simbolo di un investimento pesante che non ha dato i frutti sperati.

