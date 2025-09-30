Ciclismo, la Lidl-Trek sulla rivalità tra Ayuso e Skjelmose: "Ci sarà spazio per entrambi"

Roma, 30 settembre 2025 - La crescita di una squadra passa anche dal rinforzamento del roster: anche a costo di rischiare di guastare le gerarchie interne. E' il caso della Lidl-Trek, che a partire dal 2026 inserirà nella propria formazione Juan Ayuso fino al 2030. Un'ottima notizia per (quasi) tutti.

Le preoccupazioni di Skjelmose e la risposta della Lidl-Trek

Nel 'quasi' è da ricomprendere Mattias Skjelmose, che qualche giorno fa, ai microfoni di TV2, non aveva fatto nulla per nascondere la preoccupazione per il proprio futuro nella squadra statunitense, che a sua volta si è presa qualche giorno per rispondere: prima, infatti, sia Skjelmose che Ayuso erano impegnati a Kigali per i Mondiali, nei quali entrambi hanno raccolto più ombre che luci (in particolare il danese, mai protagonista). Poi, ai microfoni di Feltet, il direttore sportivo Kim Andersen si è espresso sull'imminente innesto operato dalla sua Lidl-Trek e sulla convivenza con chi c'è già in rosa. "Penso che ingaggiare Ayuso sia una buona cosa. E' il prossimo passo nel nostro percorso e, come ha detto Mattias, è uno sviluppo naturale da parte della squadra. Credo Skjelmose e lui crede in se stesso". Dunque, all'apparenza, le acque sono tranquille in casa Lidl-Trek, ma nell'ottica dei Grandi Giri la corrente potrebbe cambiare e agitarsi: non per Andersen, che per la coppia Ayuso-Skjelmose vara un governo a due teste anche nella stessa corsa. "Quasi tutte le altre squadre hanno due corridori che arrivano alla fine. E' molto, molto difficile quando si è completamente soli. Quindi consideriamo un vantaggio essere in due. E' quasi necessario presentarsi alla partenza con due leader in un Tour de France, nel caso in cui uno dei due dovesse ritirarsi. Sarebbe più facile se ci fosse solo un capitano, ma è troppo rischioso. Va bene se siamo al settimo o ottavo posto della classifica mondiale, ma con gli obiettivi che sono stati fissati con l'ingresso di Lidl, non c'è altra scelta". Insomma, l'input della crescita della compagine statunitense, come lascia intuire Andersen, è arrivato anche e soprattutto dallo sponsor subentrato nel 2023 a Segafredo. La voglia di salire di grado è tanta e, sponda Lidl-Trek, guarda anche a Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard e alla loro carta d'identità: per Andersen, sia Ayuso che Skjelmose hanno le carte in regola per vincere quando i due fuoriclasse si ritireranno. "Insieme a Mattias, Juan è uno dei pochi corridori che sarà presente quando, tra relativamente poco tempo, i due migliori non ci saranno più. Non bisogna dimenticare che Ayuso è due anni più giovane di Mattias".

