Ciclismo, la Red Bull ha fretta: possibile il subentro alla Bora-Hansgrohe prima del Tour

Roma, 8 marzo 2024 - Neanche il tempo di vedere in strada la nuova livrea della Bora-Hansgrohe che nel giro di pochi mesi tutto potrebbe già cambiare: tutto dipende dalla Red Bull, che nelle scorse settimane ha completato le pratiche per rilevare le quote di maggioranza della squadra tedesca e che, a quanto pare, ha fretta per imprimere ulteriormente il suo marchio nel mondo del ciclismo.

I dettagli

I piani iniziali prevedevano l'avvio della rivoluzione a partire dal 2025, lasciando quindi immutata la situazione nella stagione in corso, quella segnata dal grande botto di ciclomercato chiamato Primoz Roglic, l'uomo designato alla caccia del Tour de France 2024 e sul quale Patrick Lefevere, il gran capo della Soudal Quick-Step, ha sganciato l'ennesima bomba: lo sloveno avrebbe pagato di tasca propria per lasciare l'allora Jumbo-Visma, realtà che cominciava a stargli stretta alla luce dei tanti capitani in squadra e che nel giro di poche settimane sarebbe stata protagonista della controversa operazione che avrebbe vestito di giallo l'astro nascente Cian Uijtdebroeks. Proprio la prossima Grande Boucle, in partenza da Firenze il 29 giugno, potrebbe segnare il primo momento di svolta della 'nuova' Bora-Hansgrohe: sempre ammesso che il nome, intanto, non sia cambiato. Un precedente simile c'è ed è quello della Trek-Segafredo, che a partire dal 30 giugno 2023 (quindi praticamente quasi a metà stagione e a ridosso dell'inizio del Tour de France) si trasformò nell'attuale Lidl-Trek. Il copione potrebbe riproporsi con la Bora-Hansgrohe, che in questa 'veste' potrebbe quindi vivere ora le ultime battute. A partire dall'estate nel mondo del ciclismo potrebbe sbarcare dunque una 'nuova' squadra, la Red Bull, che a sua volta avrebbe una nuova livrea dal colore ben diverso da quello a maggioranza verde utilizzato oggi da Jai Hindley e compagni: la nuova nuance sarebbe simile a quella utilizzata in Formula 1, dove il colosso austriaco si è insediato ormai da anni per fare la voce grossa. L'ambizione è ripetere lo stesso canovaccio nel ciclismo: magari non da subito, anche se nell'attuale roster della Bora-Hansgrohe figurano comunque nomi di tutto rispetto. Il sogno della nuova proprietà sarebbe riportare 'a casa' qualche corridore attualmente già sponsorizzato da una delle bevande più famose al mondo: i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Wout Van Aert e Tom Pidcock, oggi rispettivamente alla Visma-Lease a Bike e alla Ineos Grenadiers. Per il momento gran parte delle speranze della Bora-Hansgrohe sono riposte in Roglic, l'uomo che sogna il colpo grosso al Tour de France anche per riprendersi quanto perso nel 2020: all'epoca, un esordiente Tadej Pogacar scippò la maglia gialla al connazionale praticamente nell'ultima occasione buona, nella cronoscalata de La Planche des Belles Filles. Tra i due sloveni ci sarà poi Jonas Vingegaard, qualcosa in più di un terzo incomodo, come sta emergendo anche in questi giorni sulle strade della Tirreno-Adriatico 2024. Discorsi prematuri: prima in casa Bora-Hansgrohe potrebbe cambiare tutto a livello societario.

