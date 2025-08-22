Ciclismo: la società chiaravalle protagonista a Fiuminata. Due atleti nei primi sei classificati. La Petrucci Zero24 domina ancora

Due atleti nei primi sei e padrona dei traguardi volanti. La Petrucci Zero24 Cycling Team è protagonista anche a Fiuminata nella 45esima edizione del Trofeo Sirio Castellucci-Gara Alta Valle del Potenza. La classica di Ferragosto per la categoria Allievi, organizzata dalla Recanati - Marinelli Cantarini, dal Comune di Fiuminata e dalla Pro Loco Fiuminata, con la collaborazione della famiglia Fiaccarini, ricorda Arnaldo Lebboroni, Giovanni Grelloni e Mario Marinelli. Ben 71 corridori al via. La formazione chiaravallese della Petrucci domina i traguardi volanti con Edoardo Costantini (Petrucci Zero24 Cycling Team) che conquista la speciale classifica a punteggio. Poi all’arrivo di bronzo rimane Giammario Conti (Petrucci Zero24 Cycling Team) protagonista di una fuga a tre a due giri dalla fine assieme a Giacomo Paganelli (UC Città di Castello), il vincitore a oltre 41 km/h di media, e a Gioele Tentoni (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) secondo. Quarto Davide Sdruccioli della società organizzatrice. Sesto Giacomo Zanella (Petrucci Zero24 Cycling Team).Per la Petrucci 18 Alessandro Senesi davanti a Giulio Vitali, per l’ennesima gara da protagonisti di un’annata 2025 da applausi per la formazione chiaravallese.