Ciclismo, la stagione allo sprint. Giro del Valdarno ’25. E’ l’ora delle emozioni

A chiudere un periodo intenso di eventi ciclistici in Toscana sarà domani il 47’ Giro Ciclistico del Valdarno a Figline la classica nazionale per élite e under 23 organizzata dal G.S. Figline Bike con il patrocinio della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e comune di Figline Incisa Valdarno. Sono 156 gli iscritti per la sfida che cambia il percorso e sono previsti ben 8 traguardi volanti speciali. La partenza ufficiosa (ore 12,45) da Piazza Marsilio Ficino nel centro storico di Figline dove è previsto anche il traguardo al termine dei 167 chilometri. Ci sarà un trasferimento in quanto la partenza ufficiale è fissata come sempre da Piazza Santa Lucia a Incisa alle ore 13.

Il tracciato resterà sempre in provincia di Firenze con tre giri iniziali che interessano le località di Burchio, I Ciliegi, Prulli, Matassino, Figline dove dopo 56 km e mezzo dalla zona di arrivo, inizieranno gli impegnativi 7 giri di 15 chilometri e 800 metri con la salita verso Hu Norcenni Girasole Village, quindi Pian d’Albero, bivio Brollo. Degli otto traguardi volanti sei sono previsti nei primi 56 km, gli altri due in piazza M. Ficino dopo km 88 e km 119, mentre il gran premio della montagna sarà al Village Girasole dopo 140 km.

Tra le squadre straniere presenti la Nazionale Ucraina, la spagnola PC Baix Ebre Tortosa l’U.C. Monaco. Tra le formazioni più attese la fiorentina Hopplà reduce dal Giro del Friuli con Marco Manenti vincitore di una tappa, Bruno, ed i due campioni toscani Lorello e Regnanti, quest’ultimo tra l’altro abitante in zona. L’anno scorso il Giro Ciclistico del Valdarno fu vinto per distacco con un gran finale dall’inglese Thomas Mein.

Antonio Mannori