Ciclismo, la UAE Team Emirates-XRG è nella storia

Roma, 22 settembre 2025 - Curiosamente, proprio mentre si consumava la peggior debacle della carriera di Tadej Pogacar, doppiato nella cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025 dal vincitore Remco Evenepoel e addirittura fuori dal podio per appena 1", la sua UAE Team Emirates-XRG a distanza entrava nella storia del ciclismo: merito di Brandon McNulty, il fedele gregario al quale lo sloveno aveva lasciato la vittoria del Grand Prix di Montréal 2025.

Il record della UAE Team Emirates-XRG

Lo statunitense si è assicurato il Giro del Lussemburgo 2025, portando a 86 i successi stagionali della formazione emiratina: viene così superato il precedente primato, appannaggio della Columbia-HTC e risalente al 2009, che aveva fissato a 85 il nuovo primato, superando di 2 quello proprio precedente e di 6 quello della Mapei scritto nel 1997. Anche la UAE Team Emirates-XRG ha superato se stessa: un anno fa, infatti, i successi totali furono 81, molti dei quali arrivarono proprio nella coda della stagione appena imboccata per il 2025 al punto che la fantomatica quota 90 non sembra così irrealizzabile.

Due defezioni nei Mondiali di ciclismo 2025

Intanto, i Mondiali di Kigali perdono per strada due pezzi potenzialmente importanti. Si parte dall'Olanda femminile, che vede Marianne Vos non partire per il Ruanda per ragioni familiari (suo padre è stato operato nei giorni scorsi e sta completando una degenza non semplice): la rassegna iridata perde così la sua più fulgida rappresentante, con nel carniere 3 ori e 6 argenti. Toccherà a Femke De Vries rimpiazzare colei che dal 2006, prima di questa, aveva saltato soltanto solo due prove iridate in linea, quelle del 2015 e del 2018. Passando al Belgio maschile, a causa di una malattia (per la precisione una positività al Covid-19) sparisce dal roster il nome di Tiesj Benoot ed entra quello di Louis Vervaeke: ciò che non cambia è il capitano, che sarà Evenepoel a maggior ragione dopo il clamoroso exploit a cronometro di domenica. Capitolo Italia: in giornata è arrivata la prima medaglia della rassegna iridata, a firma di Federica Venturelli, giovane promessa della UAE Development Team e terza nella cronometro relativa alla Under-23 (a vincere era stata la britannica Zoe Backstedt, figlia dell'ex professionista svedese Magnus Backstedt, trionfatore della Parigi-Roubaix 2004). Svezia che invece, nell'analoga gara maschile, trova l'oro con Jakob Soderqvist: grande delusione per Lorenzo Mark Finn, quarto e quindi fuori dal podio per appena 4".

