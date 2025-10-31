Ciclismo, Lazkano sospeso dall'Uci per anomalie del passaporto biologico

Roma, 31 ottobre 2025 - Un fulmine a cielo sereno si abbatte sulla Red Bull-Bora-Hansgrohe, seppur senza toccare un atleta di punta: il protagonista, in negativo, è Oier Lazkano, sospeso dall'Uci per anomalie al passaporto biologico.

Chi è Lazkano e le reazioni

"L'Uci annuncia che il corridore spagnolo Oier Lazkano Lopez è stato provvisoriamente sospeso in accordo con le regole Anti-Doping Uci a causa di anomalie inspiegate nel suo passaporto biologico da atleta nel 2022, 2023 e 2024. L'Uci - conclude il comunicato - non si esprimerà ulteriormente sul caso, dato che c'è un procedimento in corso": è con queste parole che la Federazione Internazionale annuncia la sospensione dello spagnolo, le cui anomalie riguardanti le norme antidoping (ADRV) per uso di una sostanza e/o metodo proibito, in base all'articolo 2.2 del regolamento antidoping (Uci Adr) risalirebbero agli anni della militanza nella Movistar Team. Professionista dal 2020, il classe '99 ha ottenuto 7 vittorie in carriera, tra le quali il titolo nazionale in linea nel 2023. Poi, appunto, il passaggio a partire dal 2025 alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, con risultati piuttosto magri sia all'Etoile de Bessèges 2025 che alla Volta ao Algarve 2025, per non parlare del capitolo Classiche: ritiro al Giro delle Fiandre 2025 e 117esimo posto alla Parigi-Roubaix 2025. Una stagione pallida che, almeno per quanto riguarda la formazione tedesca, non avrà alcuna chance di riscatto: è infatti con una nota breve ma chiara che la Red Bull-Bora-Hansgrohe annuncia provvedimenti durissimi. "Possiamo confermare che Oier Lazkano non sarà più un componente della nostra squadra. Questo fa seguito alla decisione dell'Uci di sospenderlo temporaneamente. Sottolineiamo però che il processo investigativo dell'Unione Ciclistica Internazionale riguarda le stagioni 2022, 2023 e 2024, ovvero un periodo precedente al momento in cui si è unito alla nostra squadra". La 'patata bollente' viene rimandata alla Movistar Team, che dal canto suo con un comunicato prende a sua volta le distanze da Lazkano, il protagonista (per ora?) silenzioso del fattaccio. "Durante le tre stagioni in cui Lazkano è stato sotto contratto con noi tutti i controlli effettuati da organizzazioni nazionali e internazionali, nonché quelli interni alla squadra, hanno dato esito negativo. Era quindi impossibile intuire un'anomalia come quella oggi segnalata dall'Uci. Ribadiamo con assoluta fermezza il nostro impegno per uno sport pulito e trasparente. Rafforzeremo ulteriormente i controlli e le misure interne che abbiamo già in atto". Tutte le parti in causa espongono la loro sulla vicenda, cercando naturalmente di difendersi, tranne appunto il corridore spagnolo di origine basca, che anche tramite i propri canali social sceglie la via della bocca cucita. Quello che invece comincia a suo modo a parlare è la sua assenza in gare ufficiali, risalente alla prima metà di aprile: da allora una sparizione improvvisa prima delle notizie delle ultime ore.

