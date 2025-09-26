Ciclismo, l'Uci ritira il numero di Muriel Furrer

Roma, 26 settembre 2025 - A quasi un anno esatto dalla sua scomparsa, l'Uci decide di rendere un altro omaggio a Muriel Furrer, deceduta il 27 settembre 2024 durante la prova iridata relativa alla categoria juniores di Zurigo: il numero di gara della sfortunatissima ciclista di casa sarà ritirato per sempre.

La decisione e le dichiarazioni dell'Uci

Ancora prima di questa decisione, l'Uci aveva introdotto proprio a partire dai Mondiali di Kigali tuttora in corso un sistema GPS per monitorare ogni atleta durante le gare e impedire una tragedia simile. Furrer, infatti, dopo essere caduta in discesa a oltre 75 km/h, era rimasta a lungo a terra (circa 90-100 minuti) senza ricevere i soccorsi necessari per curare il gravissimo trauma cranico rimediato nella gara e poi costatole purtroppo la vita nonostante i successivi tentativi disperati di impedire il peggio. Quel giorno la giovanissima svizzera, che nella rassegna iridata di casa aveva già preso parte alla prova a cronometro, indossava il dorsale numero 84, quello ritirato per sempre nella gara femminile juniores dall'Uci, come annunciato da David Lappartient, il presidente fresco di rielezione. "La morte di Muriel Furrer, una giovane ciclista promettente con un futuro brillante davanti a sé, durante i nostri campionati del mondo di ciclismo su strada e para-ciclismo su strada Uci dello scorso anno ha gettato un'ombra di lutto sull'evento e sull'intera comunità ciclistica. A un anno esatto di distanza, i nostri pensieri sono ancora rivolti a lei, ai suoi cari e alla sua Federazione, Swiss Cycling. Per rendere omaggio a Muriel, l'Uci ha deciso che il numero di gara che indossava durante l'evento non sarà più assegnato nella gara su strada femminile juniores dei campionati del mondo di ciclismo su strada Uci".

La Wada vieta il monossido di carbonio

Intanto la Federazione Internazionale incassa dalla Wada la replica a quanto già esposto a novembre 2024 relativamente all'utilizzo del monossido di carbonio, già all'epoca fortemente sconsigliato alle squadre, con tanto di dibattito aperto sul tema che coinvolse anche corridori di alto livello. A febbraio 2025, l'Agenzia Mondiale Antidoping si era espressa sul tema, confermando il divieto, ma rimandando a tempi futuri il 'no' totale alla pratica volta a migliorare l'ossigenazione nel sangue, arrivato oggi con decorrenza dall'1 gennaio 2026. Ad anticiparlo è Xavier Bigard, direttore medico dell'Uci, intercettato da DirectVelo. "Noi avevamo già vietato l'uso ripetuto di monossido di carbonio, fatta eccezione per due inalazioni, a due settimane di distanza l'una dall'altra, per la misurazione dell'emoglobina. Abbiamo anche avviato una procedura con la Wada affinché chiarissero la loro posizione su questa pratica".

