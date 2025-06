Ciclismo, lunga pausa per Ayuso: niente più Grandi Giri e all-in sul Mondiale

Roma, 4 giugno 2025 - L'ultima immagine in pubblico era quello di un corridore che si ritirava mestamente dal Giro d'Italia 2025 dopo essere già naufragato in classifica e con un occhio gonfio a causa di una puntura di un calabrone: un'immagine che Juan Ayuso rischia di doversi portare indietro a lungo a causa dei piani varati dall'UAE Team Emirates-XRG per permetterne il pieno recupero psicofisico.

Il programma del resto della stagione di Ayuso

Il Tour de France 2025 non era già nei piani dello spagnolo, che probabilmente in cuor suo contava di esserci alla Vuelta 2025 dopo l'assenza già pesante (e non voluta) della scorsa edizione. A meno di ribaltoni, invece, la formazione emiratina ha deciso altro, chiudendo quindi così la stagione dei Grandi Giri del classe 2002, che deve anche recuperare dalla ferita al ginocchio (suturata con dei punti) rimediata nella tappa degli sterrati di Siena. Da lì in poi per Ayuso si è aperto un vero e proprio calvario: per colui che era il favorito per la vittoria finale alle spalle del solo Primoz Roglic, a sua volta ritiratosi, prima 15' e poi 35' di ritardo accumulati in classifica generale prima della famigerata puntura di insetto. A quel punto lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca, togliendo all'UAE Team Emirates-XRG una carta forse importante da giocarsi in salita per proteggere la maglia rosa che apparteneva a Isaac Del Toro e che sarebbe poi invece scivolata via direzione Simon Yates sul Colle delle Finestre: una debacle personale prima e di squadra poi che impone delle riflessioni. Secondo la testata iberica As, Ayuso dovrebbe tornare in gara a fine mese per i campionati nazionali, in programma in Sierra Nevada (dove hanno svolto la preparazione gran parte dei corridori che sarà al via del Tour de France 2025) dal 26 al 29 giugno. Poi, appunto, una bella pausa senza più altri Grandi Giri, a meno di ribaltoni: il classe 2002 dovrebbe tornare in gara per la Classica di San Sebastian 2025, in programma il 2 agosto, per poi giocarsi gran parte della stagione, se non tutta, ai Mondiali di Kigali 2025, in Ruanda, un appuntamento quanto mai adatto agli scalatori. L'epilogo della stagione sarà in Italia, così com'era stato l'inizio, molto dolce nel segno della vittoria della Tirreno-Adriatico 2025. Ayuso dovrebbe infatti vedersi al Giro dell'Emilia 2025 e alla Tre Valli Varesine 2025 ma, sempre a meno di cambi di programma, non al Giro di Lombardia 2025. Insomma, specialmente se non andasse a bersaglio l'appuntamento iridato di fine settembre, sul quale punta molto anche Alejandro Valverde, neo ct della Spagna, quella che doveva essere la stagione della definitiva consacrazione del classe 2002 nel ciclismo dei grandi rischierebbe di chiudersi (quasi) con un punto di mosche. Anzi, di calabroni.

