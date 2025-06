Ciclismo, Madiot sulla sicurezza: "Vietare radioline, misuratori di watt e GPS"

Roma, 23 giugno 2025 - Il format 'Crash, peloton sous tension', un documentario prodotto da L'Équipe, sta scaldando l'atmosfera in vista del Tour de France 2025 e, in generale, in un momento storico in cui l'Uci sta provando a rendere il ciclismo sempre più sicuro, tuttavia non sempre raccogliendo il plauso di addetti ai lavori e appassionati. Dopo Nacer Bouhanni e Romain Bardet tocca a Marc Madiot dire la sua, come sempre senza troppi freni inibitori.

Le dichiarazioni di Madiot

"Ci sono stati dei morti, ce ne saranno inevitabilmente altri, e il giorno dopo saremo di nuovo in strada. Quindi penso che dobbiamo cercare di rallentare lo sviluppo del ciclismo: è ovvio, ed è per questo che dobbiamo lottare". L'invettiva del general manager della Groupama-FDJ non lascia molto spazio alle interpretazioni, andando così contro quella corrente di pensiero che propugna invece una crescita a dismisura delle tecnologie e dei materiali. "Ci sono alcune soluzioni molto semplici: eliminare gli auricolari, nascondere i sensori di potenza e vietare il GPS. Se si fa tutto questo, ci saranno meno pericoli e allo stesso tempo meno persone che corrono rischi". Per Madiot, dunque, le tanto discusse radioline sono deleterie e non un aiuto alla sicurezza per qualcuno invece da introdurre pure nelle corse riservate alle Nazionali: un dibattito che si accese lo scorso settembre dopo l'incidente mortale della sfortunatissima Muriel Furrer. "Siamo costantemente connessi al ciclista attraverso l'auricolare, che è una forma di telefono, il GPS e i sensori di potenza. Oggi, mi dispiace dirlo, il ciclista è costantemente telecomandato. Gli viene detto di stare attento se si attraversa un paese, se ci sono dossi e rotatorie, consigliandogli di stare davanti. Il problema - continua l'ex corridore francese - è che davanti non c'è posto per tutti. Allora ogni atleta corre più veloce degli altri per provare a portarsi nel posto reputato più sicuro: tutto questo non può più funzionare". Per Madiot vanno quindi snellite le tecnologie a disposizione dei corridori e dei direttori sportivi in ammiraglia, mentre per provare a raggiungere lo stesso fine l'Uci pensa di apportare modifiche ai manubri, alle forcelle, alle ruote, ai caschi e ai rapporti, con qualche sperimentazione che potrebbe entrare in gioco nelle prossime corse. Quelle appena lasciate alle spalle hanno a loro volta cercato di incrementare la sicurezza: il Giro di Svizzera (vinto da Joao Almeida) ha dotato le bici di un sistema GPS in grado di emettere un suono in caso di sosta del mezzo per almeno 30", di brusco cambio di velocità o di improvvisa deviazione sul tracciato di gara, mentre il Giro del Belgio (vinto da Filippo Baroncini) ha adottato dei gonfiabili protettivi sulle transenne. Piccoli passi avanti per provare ad aumentare la sicurezza in gara, che però difficilmente metteranno tutti d'accordo.

Leggi anche - Mondiale per club, i risultati